世界盃外圍賽︱伊朗稱潮濕影響發揮　港足主帥：兩入球是最佳證明

港隊在今屆世界盃外圍賽最後一仗主場賽事硬撼「亞洲二哥」伊朗，即使世界排名比對手低137位，仍在近萬名球迷打氣下攻入兩球，以2：4落敗，當中兩球差距更是伊朗憑十二碼取得。



賽前已讚揚港隊近年進步的伊朗主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei），賽後再度「賣口乖」，表示港隊有未來，「近年亞洲球隊之間實力更接近，每場都很難打。」

不過，他認為伊朗今場敵人不只港隊一個，更受天氣困擾，「另一敵人是很潮濕，這影響了我們的表現。在重溫比賽片段後，我認為港隊第二個入球前有犯規，但總括而言很滿意球隊發揮。」

伊朗主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽後再讚港隊。（袁志浩攝）

今場上演帽子戲法的伊朗射手泰尼米，也相當尊敬港隊的表現，「我們大部份時間控制球賽，但香港有時都為我們帶來難題。」然而泰尼米認為港隊跟亞洲盃決賽周有別，不如當時一樣高位壓逼，只在中場線開始保持隊形。

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港隊暫代主教練盧斯爾就對港隊入球應無效的「指控」不置可否。而港隊失掉的第二記十二碼具爭議性，守門員葉鴻輝的確撲到皮球，但這位門將賽後透露，主球證認為他先打中對方腳部再撲中波，因此判罰。

盧斯爾認為一切已經發生，球隊無法控制判決，但起碼全隊都奮鬥到最後一刻，「我為他們而驕傲，球員不斷跑動，維持港隊理念與踢法，後備席的職球員也很正面地給予回應，射入伊朗兩球，是對香港足球最好的證明。」

杜俊暉（中）一落場便取得個人首個代表隊入球。（夏家朗攝）

這位奧地利教練又透露，賽前在更衣室鼓勵球員要積極表現自己，「我對他們說，這是我們最後一場主場的世界盃外圍賽，要在球迷面前，好好吸收對方給予我們的能量，讓自己的家人、朋友自豪，幸慶他們都做到了。」

他補充，陳晉一與胡晉銘有輕傷，但相信問題不大；並表示不清楚個人前途，暫時會專注帶領下周二舉行、作客土庫曼的世界盃外圍賽最終戰。