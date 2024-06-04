港足推新戰衣　徽章首現「中國香港」　6月5日開售

撰文：普利森
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香港足球代表隊周四（6日）在世界盃暨亞洲盃外圍賽主場鬥伊朗，是主教練安達臣離任後首戰，港足球員將穿上全新戰衣落場，這亦是港隊徽章首次更改成「中國香港」字眼。

香港足球代表隊世界盃暨亞洲盃外圍賽主場鬥伊朗，港足球員將穿上全新戰衣落場。

香港足總去年3月在周年會員大會通過，更改沿用多年的原有名字，按港協暨奧委會建議，改名為「中國香港足球總會」。港協暨奧委去年去信轄下體育總會，要求所有體育總會在2023年7月前冠用「中國香港」，否則未必符合資格獲資助，足總在周年大會一致通過將「香港足球總會有限公司」改名為「中國香港足球總會有限公司」，英文名稱由「The Hong Kong Football Association Limited」轉為「The Football Association of Hong Kong, China Limited」。

當時時任足總主席貝鈞奇（現時為足總會長）曾指，足總需處理繁複手續，包括到公司註冊處、銀行改名，也會更改會徽、信封信紙及港足球衣徽章，「會徽的話，將在白色外圈的香港字樣旁加上中國；球衣則會有少少不同，需多花時間更改，惟在明年亞洲盃決賽周前一定完成。」最終今年初亞洲盃港隊球衣未有改動，到今次世界盃外圍賽的新版本球衣，終換上「中國香港」的新版本徽章。

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港足主場新戰衣，按傳統續以紅色為主調，球衣上加上格仔花紋暗花，靈感取自香港馬路中心搶眼的「黃格」，以及端午節賽龍舟上的龍身花紋，設計跟上一代版本感覺截然不同。港隊會在6月6日主場對伊朗一戰首度穿上，這場相信亦是港足在香港大球場上演的最後一戰。

應屆四料足球先生陳肇鈞，擔任主場新球衣模特兒，並做出他的招牌入球慶祝動作——右手作手槍狀、指住太陽穴，充滿霸氣。 港足同時一口氣推出白色的作客版本、綠色的門將版本新球衣，以及灰色練習版球衣，並分別由安永佳、葉鴻輝、陳俊樂三位港足主力示範，另同時推出黑紅雙色新長袖外套。

全新球迷版主場球衣6月5日下午3時起在旺角花園街19 號的Nike Rise Fa Yuen Street發售，每件售價為599元。

足總去年在周年會員大會一致通過冠名「中國香港」。（袁志浩攝）
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