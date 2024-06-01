港足︱安達臣離任後首度決選　馬希偉與保頓小將成新大港腳

香港足球代表隊在前主教練安達臣日前離任，暫代主師盧斯爾周六（1日）公布6月份世界盃外圍賽的決選名單。



在這份23人名單之中，雖然暫代主教練盧斯爾表明會派最強人腳應戰，並不排除重選不在早前集訓名單之上的球員，但最終他沒有補選任何人。

東方主力馬希偉首度打入大港腳決選。（袁志浩攝）

保頓小將杜俊暉。（資料圖片）

從集訓中被剔除的包括龐焯熙、黃梓浩、周子謙、鄭展龍、張憙延、顏樂楓、趙聡悟、劉智樂、林樂勤、吳宇曦、及與球會有合約問題的林衍廷。而梁諾恆則成為唯一不入決選的中超兵；剛為東方贏得足總盃的余在言亦意外落選。

不過，效力保頓的小將杜俊暉，首次獲召入大港腳集訓即打入決選名單，而東方主力馬希偉也第一次獲大港腳徵召。

港隊暫代主教練盧斯爾。（資料圖片）

港隊6月3日便會復操，備戰6月6日對伊朗，然後於6月8日啟程前往土庫曼，並於比賽翌日（12日）返港。港隊現時於世界盃亞洲區外圍賽分組賽錄得1和3負，已宣告提早出局。

港足23人決選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、陳嘉豪（理文）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：杜俊暉（保頓）、余煒廉（理文）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）



中場：馬希偉（東方）、陳俊樂（傑志）、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）、顏卓彬（深水埗）



前鋒：黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、史提芬彭利拿

