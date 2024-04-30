世界女排聯賽澳門站門票5.6發售　睇中國女排票價與香港站相若

FIVB世界女排聯賽今屆於香港及澳門各設分站賽，中國女排在兩站都會參賽，球迷若未能在香港觀戰，可考慮前往澳門。大會今日公布澳門站賽事及售票詳情，比賽將於5月28日至6月2日期間上演。



FIVB世界女排聯賽早前公布，香港站賽事將於6月11至16日於紅磡體育館上演，參賽球隊包括中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國、保加利亞。

香港站賽事門票周二（30日）早上10時開始公開發售，截至同日下午6時，周六（6月15日）及周日（6月16日）晚上時段、能觀看中國女排比賽的門票已售罄。

中國女排去年6月亦有到港參賽世界女排聯賽。（資料圖片／林藹怡攝）

香港球迷如想更早一睹中國女排風采，可考慮前往澳門觀賽。大會今公布「銀河娛樂集團FIVB世界女排聯賽澳門2024」將於5月28日至6月2日在銀河綜藝館舉行。

中國女排屆時對手與香港站完全不同，會先後遇上荷蘭、日本、泰國及意大利，其餘參賽球隊則為巴西、多明尼加共和國與法國。

世界女排聯賽澳門站今公布賽事資訊。（公關提供）

整個世界女排聯賽由5月14日至6月23日舉行，其中5月14日至6月16日為預賽（分站賽），分別於6個地方進行為期3周的比賽，澳門與香港分別屬於第二、第三周賽事其中一站。分站賽階段前7名球隊將聯同總決賽東道主泰國在曼谷爭奪今屆冠軍。

澳門站門票價格與香港站相若，由180港元至1380港元不等，按座位區域及場次而定。門票將於5月6日下午3時起公開發售，市民及旅客可透過Cityline購票通等方式，又或於賽事期間到現場購買門票。有關賽事詳情，可瀏覽賽事網站www.macaovnl.com、澳門體育局網頁www.sport.gov.mo。

世界女排聯賽澳門站

地點：澳門銀河綜藝館

日期：2024年5月28至6月2日

票價：180港元至1380港元不等

售票方式：5月6日下午3時起於大麥APP及小程序、MPay澳門錢包APP內mCoin平台、Cityline購票通、澳門售票網公開發售；5月7日早上11時起至5月27日晚上7時到廣星傳訊澳門門市廣星傳訊澳門門市；或賽事期間於現場購買

參賽隊伍：中國、巴西、意大利、日本、荷蘭、泰國、多明尼加共和國、法國



世界女排聯賽澳門站賽程：



5月28日（星期二）

下午4：00 泰國 對 多明尼加共和國

晚上7：30 巴西 對 日本



5月29日（星期三）

下午4：00 意大利 對 法國

晚上7：30 荷蘭 對 中國



5月30日（星期四）

下午12：30 多明尼加共和國 對 意大利

下午4：00 法國 對 日本

晚上7：30 巴西 對 荷蘭



5月31日（星期五）

下午12：30 法國 對 泰國

下午4：00 荷蘭 對 多明尼加共和國

晚上7：30 日本 對 中國



6月1日（星期六）

下午12：30 巴西 對 意大利

下午4：00 多明尼加共和國 對 日本

晚上7：30 泰國 對 中國



6月2日（星期日）

下午12：30 法國 對 荷蘭

下午4：00 巴西 對 泰國

晚上7：30 意大利 對 中國

