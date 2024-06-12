世界盃外圍賽亞洲區｜18強力爭8.5個席位　國足驚險晉級列第五檔

國足驚濤駭浪下晉級世界盃外圍賽亞洲區第三圈18強賽，據內地傳媒推斷，國足會被列入第五檔次，與巴勒斯坦及吉爾吉斯同檔。國足在第二圈分組賽憑較佳對賽成績，力壓同分兼同得失球及得球的泰國，以C組次名晉級。

2026年美加墨世界盃有8.5個亞洲區名額。在第三圈賽事，18支隊伍會分為3組，每組頭兩名直接獲得世界盃決賽周席位。第三圈的小組第三、四名尚未絕望，會晉身第四圈，6隊分成兩組在中立場踢單循環，每組首名晉級決賽周，而兩支小組次名就正面交鋒，勝方再跟其他洲份的代表踢附加賽，爭取那「0.5」的世界盃決賽周席位。



國足在第二圈分組賽最後一輪以0：1不敵韓國，但仍能以小組次名晉級。（路透社）

世界盃外圍賽亞洲區第三圈18強賽暫時分檔形勢：

第一檔次：日本、伊朗、韓國

第二檔次：澳洲、卡塔爾、沙特阿拉伯

第三檔次：伊拉克、烏茲別克、阿聯酋

第四檔次：約旦、阿曼、巴林

第五檔次：中國、巴勒斯坦、吉爾吉斯

第六檔次：朝鮮、印尼、科威特

*最終分檔以6月20日公布世界排名為準

亞洲區第三圈18強賽（決出6個世界盃決賽周席位）

賽制：18強球隊分成3組，每組6支球隊，踢雙循環主客制，每組頭兩名直接晉級2026世界盃決賽周。18強賽分組抽籤將於6月27日舉行，分檔形勢以最新世界排名決定。據內地傳媒報道，國足會被為第五檔，同檔有巴勒斯坦、吉爾吉斯，這意味國足不會跟巴、吉兩隊同組。

亞洲區第四圈（決出2個世界盃決賽周席位）

賽制：在第三圈18強賽取得小組第三、四名的球隊，將晉級第四圈，爭取餘下2.5個席位。6支球隊會分為兩組，在中立場踢單循環，每組首名直接晉級2026世界盃決賽周。

亞洲區第五圈（決出0.5個世界盃決賽周席位）

賽制：在第四圈的兩支小組次名將爭奪最後0.5個席位。他們會踢主客兩場，勝方會代表亞洲出戰洲際附加賽，再跟其他洲份的代表爭入決賽周。