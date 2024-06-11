世界盃外圍賽︱港足作客打和土庫曼　比賽無直播球迷為戰情出奇謀

世界盃亞洲區外圍賽E組，香港足球代表隊周二（11日）在最後一仗作客土庫曼，兩隊全場踢成0：0。



比起上仗主場對伊朗，港隊今場正選名單僅有兩個變動——由中堅余煒廉取代鐘樂安、夥拍艾里奧，黃皓雋則頂替小將馬希偉。港隊繼續由葉鴻輝把關，陳晉一、茹子楠任左右二閘，陳肇鈞、陳俊樂、胡晉銘組中場「鐵三角」，祖連奴踢翼，安永佳依然是中鋒第一人選。

港足作客土庫曼。(HKFA）

港足由葉鴻輝擔任隊長。（HKFA）

今場比賽由於沒有任何網上直播，傳媒只能依靠身處當地的足總職員提供現場相片及資料；而網上討論區有不少網民，則透過Instagram標註了比賽球場的即時動態，了解比賽最新進展，兩隊半場踢成0：0。

下半場港隊先後以米高入替祖連奴，潘沛軒與林衍廷也上陣，換走陳俊樂跟陳肇鈞；至尾段再有馬希偉與史提芬彭利拿亦後備登場。結果港隊全場與土庫曼互交白卷，取得1分。

有約20名香港球迷隨軍作客到土庫曼打氣。（HKFA）

港隊完成今屆世界盃亞洲區外圍賽，第二圈分組賽終錄得2和4負，排小組第四出局，惟球隊仍肯定晉身明年3月舉行的亞洲盃外圍賽第三圈，爭取再度打入決賽周。港隊9月份國際賽期將會踢友賽，10月份則飛往歐洲約戰列支敦士登，年尾到台灣參與東亞錦標賽外圍賽。