泰國足球教母「神仙姐姐」淚灑球場　哭嘆一球之遺憾意味5年等待

國足驚險晉級，也代表泰國悲情出局。

若果泰國入多一球，贏到新加坡4：1，結局就會反轉，但世事沒有如果。

外號「Madame Pang」的泰國足總主席伍倫盼（Nualphan Lamsam）到場上安慰球員，眼泛淚光，當她接受訪問時，更忍不住在鏡頭前哭泣。她向全國球迷道歉，因為這一球之差，就令泰國足球再等待幾年，有些老球員等不起，可能已經錯過生涯最後參加世界盃的機會。



泰國3：1擊敗新加坡，但不足夠晉級。（Getty Images）

世界盃外圍賽亞洲區第二圈C組，中國在較早前以0：1不敵韓國，只要泰國主場以3球或以上的差距擊敗新加坡，便能壓過中國取得小組次名晉級。

伍倫盼賽前表示贏波會向球員派300萬泰銖獎金，到場觀戰的泰國副總理蘇利亞（Suriya Juangroongruangkit）臨時加碼，每入一球派100萬泰銖，由入球及助攻球員平分，鼓勵球隊進攻。

在重賞之下，泰國形勢佔優，全場35次攻門，但最終只能以3：1贏新加坡，與中國同分、同得失球、同得球但對賽成績較差，排第三名出局。

【伍倫盼接受訪問時淚眼紅紅】

58歲的伍倫盼賽後說：「我要向泰國人民道歉。全國的球迷都清楚，今場是我們打入世界盃的最後機會。對中國之前我講過，我要全取6分，可惜我們只能在中國身上得1分，令到最後一輪形勢被動，晉級要視乎另一場的賽果。」

伍倫盼上月出席國際足協的會議。（Getty Images）

她大讚年輕球員踢得好，而年長的球員則十分失望，因為他們未必等到下一屆。她說：「有些球員哭了，因為他們下屆可能沒有機會了。多謝球員全力以赴，亦多謝球迷入場支持。」

泰國贏波出局，足總主席伍倫盼淚灑球場。（Getty Images）

接受傳媒訪問期間，伍倫盼不禁流淚。她說：「我真誠地向所有球迷道歉。我明白這是泰國全國球迷的希望，也是泰國足總及所有球員的目標。我們之前說過，無論如何都必須要做得到。只是差一球波，但這代表我們又要等待5年。」

伍倫盼一直支持泰國足球發展。（Getty Images）

伍倫盼出身自泰國著名華裔家族Lamsam family，祖籍廣東梅縣，為家族的第五代成員。Lamsam family是泰國金融、保險及銀行界的巨頭。伍倫盼在泰國名校朱拉隆功大學的市場學系畢業，之後到波士頓大學攻讀管理學碩士。

她目前擔任泰華財產保險公司董事長，在泰國商界、政壇以至球壇舉足輕重，在2020年被《福布斯》選為亞洲其中一位最具影響力的商業女性。她曾經擔任泰國男足及女足的經理，今年2月當選泰國足總第18任主席，成為泰國史上首位女性足總主席。她被不少傳媒稱為「神仙姐姐」、「凍齡美人」或「凍齡女神」。

泰國足總主席伍倫盼。（Instagram）

泰國足總主席伍倫盼。（Instagram）

泰國足總主席伍倫盼。（Instagram）

泰國足總主席伍倫盼。（Instagram）