新加坡「國足英雄」呼籲中國球迷理性支持　轉賬打賞或墮騙徒陷阱

新加坡門將哈辛辛尼（Hassan Sunny）在世界盃外圍賽對泰國屢救險球，間接幫助國足晉級下一圈，迅即成為中國球迷的寵兒。40歲的哈辛辛尼除踢波外，還經營熟食檔，有中國球迷找到該熟食檔的收款二維碼，轉賬打賞哈辛辛尼，令哈辛辛尼夫婦一度以為被詐騙。哈辛辛尼昨（13日）晚在社交網站呼籲中國球迷停止轉賬，因為他發現網上有些影片篡改了收款二維碼，球迷的真金白銀有機會轉到騙徒的賬戶。



哈辛辛尼昨晚在Instagram發布一篇中文聲明：「中國的粉絲朋友們，大家好！我是哈桑桑尼（哈辛辛尼的內地譯名），很感謝大家這些天來對我的支持，讓我充分感受到了中國球迷的熱情。」

哈辛辛尼與家人開熟食檔。（Instagrtam）

他續寫：「由於這些天，我的椰漿飯攤位的收款二維碼在網絡上被廣泛傳播，甚至有些視頻已被篡改為假的二維碼，因此我呼籲大家理性支持，停止通過網絡向我轉賬。」

「相信我們很快就能見面，祝願你們一切都好！」

有網民分享熟食檔的收款二維碼，未知真假。（網上圖片）

世界盃外圍賽亞洲區次圈，新加坡在最後一場分組賽守住兩球差距落敗，以1：3不敵泰國，最終泰國與國足同分、同得失球、同得球，但對賽成績較差，無法超越國足，國足驚險地以小組次名晉級第三圈18強賽。新加坡門將哈辛辛尼該仗對泰國作出11次撲救，又在補時拖時間被罰黃牌，被中國球迷視為國足晉級的大功臣。

哈辛辛尼踢波以外，還與家人經營家庭式熟食檔Dapur Hassan Muslim Food，有中國球迷在網上廣傳熟食檔的收款二維碼，不少人越洋轉賬打賞，感謝哈辛辛尼。哈辛辛尼的妻子表示，熟食檔在午市後便休息，但晚上不斷收到不明來歷的款項，令他們夫婦以為被詐騙。

不少中國球迷到哈辛辛尼的熟食檔朝聖。（微博截圖）

有傳聞哈辛辛尼收到高達580萬新加坡元打賞，哈辛辛尼接受當地傳媒訪問時否認，他說：「如果我有這麼多錢的話，我就不會在這裏訓練了。」但他坦言很難計算收了多少打賞。

當你收到不屬於你的款項的時候，你就必須把它捐贈出去。 新加坡門將哈辛辛尼

被問到如何處理這筆意外之財，他說：「我會把錢捐出去。當你收到不屬於你的款項的時候，你就必須把它捐贈出去。」他擔心有騙徒藉此騙財，一再呼籲中國球迷不要再轉賬。

哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。（Getty Images）

如果有中國球會向他招手，他會否考慮？哈辛辛尼笑言：「我已經40歲了！為何不考慮？機會不常有。中國球迷很支持我，這種事不是每天都會發生，如果我覺得這對我及家人是更好的選擇，我會接受合約。」

此外，哈辛辛尼透露下月獲邀前往中國。對於慕名到熟食檔的球迷，他表示最近忙於訓練，暫時沒有空到店舖。