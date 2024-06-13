新加坡40歲門將頓成國足球迷新寵兒　經營熟食店變打卡新景點

40歲的新加坡門將哈辛辛尼（Hassan Sunny），因為一場世界盃外圍賽而人氣急升，頓成國足球迷的新寵兒。哈辛辛尼經營的熟食檔同時受惠，大量中國球迷以二維碼「打賞」這名新加坡門將，卻因為短時間有大量資金存入，戶口被銀行暫時停用。



哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。（Getty Images）

新加坡40歲門將被封國足晉級功臣 網民分享二維碼打賞熟食檔英雄

世界盃亞洲區外圍賽，縱然新加坡以1：3不敵泰國，但40歲門將哈辛辛尼高撲低擋，全場錄得11次撲救，雖然3度失守，卻同時間接保住中國隊的出線希望，國足在得失球一樣之下終以較佳對賽成績壓過泰國隊，驚險晉身世盃外第三圈。

哈辛辛尼該仗表現神勇，變成國足的出線功臣，國足球迷隨即以行動「報答」這名新加坡門將，找到哈辛辛尼經營的熟食檔名字，呼籲親身支持，甚至將收款的二維碼放上網，網上打賞這名門將。

哈辛辛尼與家人開熟食檔。（Instagrtam）

由新加坡對泰國完場後，哈辛辛尼的熟食檔已收到不少收款，中國球迷的「在線打賞」瞬間「打爆」二維碼，因為短時間收到大量資金，戶口更被銀行方面暫時停用。

獲得國足球迷加持下，大量中國顧客慕名光顧哈辛辛尼的熟食檔，希望向本尊表謝意，他的太太Aidah Rahim表示「英雄」本人不會現身，至於平時負責打理的妻子和家人，由早上9時開店至下午2時關門的數個小時，忙得不可開交，其中椰漿飯更早已售罄，同時有不少中國球迷在熟食檔打卡或直播。

世界盃外圍賽亞洲區｜18強力爭8.5個席位 國足驚險晉級列第五檔

若非哈辛辛尼神勇，國足就出局了。（Getty Images）

哈辛辛尼妻子接受當地傳媒訪問，笑言原以為遇上騙案，「我們收到大量來自中國的訂單，我們感到受寵若驚，他（哈辛辛尼）收到很多信息，我們原來還以為是詐騙。」

直至有「朝聖」的中國球迷向哈辛辛尼的妻子解釋後，她才理解原來不是受騙，更向中國球迷道謝，「今天太瘋狂了，我們不斷炸雞及煎蛋。由於太多顧客，加上沒有準備更多的材料，很多食品售罄，我們感到十分抱歉，我們未來幾天會準備更多材料。」