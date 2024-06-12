新加坡40歲門將被封國足晉級功臣　網民分享二維碼打賞熟食檔英雄

新加坡門將哈辛辛尼（Hassan Sunny）在昨（11日）晚的世界盃外圍賽高接低擋，作出11次撲救，儘管球隊作客仍以1：3不敵泰國，但這個比數令國足受益，得以力壓泰國晉級下一圈。國足球迷紛紛大讚哈辛辛尼的表現，認為哈辛辛尼是國足的晉級功臣，他們發現哈辛辛尼在新加坡開設熟食檔，有人表明下次去新加坡一定要去光顧，甚至有網民聲稱利用熟食檔口的付款二維碼，過數打賞哈辛辛尼。



哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。（Getty Images）

國足與韓國、泰國及新加坡被列入世界盃外圍賽亞洲區次圈C組，在最後一輪分組賽，國足以0：1不敵韓國，若果國足要晉級，便要寄望泰國不能大勝新加坡。最終，泰國以3：1擊敗篤定包尾的新加坡，與國足同得8分，得失球及得球皆相同，國足憑較佳對賽成績力壓泰國，以小組次名晉身第三圈18強賽。若果泰國多入一球贏到4：1，晉級的便會是泰國而非國足。

若非哈辛辛尼神勇，國足就出局了。（Getty Images）

哈辛辛尼11次撲救 令泰國無法擴大至3球差距

在該場泰國對新加坡的比賽，泰國攻勢浪接浪，但球員把握力欠佳，加上新加坡門將哈辛辛尼神勇，作出11次撲救。到補時階段，哈辛辛尼更因拖延時間被罰黃牌，消耗泰國再組織攻勢的時間。在哈辛辛尼努力下，泰國始終未能拉開到三球差距，以3：1完場，在得失球上未能超越國足。

哈辛辛尼在下半場補時落後1：3時，更因拖延時間被罰黃牌。（Getty Images）

國足球迷盛讚新加坡全隊踢得有鬥志，沒有故意放水，尤其欣賞多次力阻泰國攻門的哈辛辛尼。40歲的哈辛辛尼是新加坡老將，由2004起踢國際賽，上陣超過110次，他現效新加坡聯賽的新潟天鵝，後者為日職球隊新潟天鵝的附屬球隊。

哈辛辛尼與家人開熟食檔。（Instagrtam）

除了網絡上的讚譽，國足球迷想以實際行動報答哈辛辛尼。他們發現哈辛辛尼踢波以外，還在新加坡經營熟食檔，檔口名為Dapur Hassan Muslim Food，售賣椰漿飯、巴東飯等馬來、印尼菜式。他們紛紛分享Dapur Hassan Muslim Food的資料，例如社交網站、檔口地址甚至收款的二維碼。

哈辛辛尼會在個人社交網站為熟食檔賣廣告。（Instagram）

你幫14億中國人守住了世界盃（外圍賽亞洲區）18強，你為新加坡守住了最後的榮耀。現在已經有幾百萬中國人知道你們家的店了，我以後去新馬泰旅遊，必定會去你們家吃一頓 網民留言

昨晚，Dapur Hassan Muslim Food的Instagram只有5000多名粉絲，到今早已急升至超過8000名粉絲。在Dapur Hassan Muslim Food的Instagram，近半日湧現大量中文的留言，例如「去新加坡旅遊一定會光顧你的飯店」、「門神！謝謝你！」、「你給了14億中國人希望」、「1-3落後還拖延時間，我愛你兄弟」、「從來沒有人像你這樣為中國足球拼命」。

有網民分享熟食檔的收款二維碼。（網上圖片）

甚至有網民在虎扑討論區開帖，表示透過熟食檔的收款二維碼，轉了8.88新加坡元給哈辛辛尼的熟食檔，打賞這位間接幫助國足晉級的新加坡門將。

有網民直接過數給哈辛辛尼的熟食檔。（網上圖片）

哈辛辛尼有家人經營飲食業，自小耳濡目染，若果不是投身足球，相信他現在會是餐廳大廚。他今年接受國際足協訪問時表示：「我未有退休的計劃，我對新加坡足球的未來感到興奮，我亦很享受同時經營到一間家庭式小店。」

哈辛辛尼一邊踢波，一邊開熟食檔。（Instagram）

「成長時，我時常到叔叔的餐廳觀摩及學習，我自小都有一個開餐廳的夢想。」他說：「在球季期間，我都較難參與店舖的事務，但在休季的8個星期，我有去學習怎樣煮得更好味，這是我目標想做到的事。我很高興可以一邊踢波，一邊開店。」

哈辛辛尼的熟食檔平時主要由他的太太及家人打理，如果想在熟食檔遇到哈辛辛尼本尊，相信在休季期間幫襯會較大機會。