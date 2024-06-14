新加坡門將被封國足晉級英雄　胡錫進評論：對國足失望情緒的宣洩

國足晉級世界盃外圍賽亞洲區第三圈18強賽，中國球迷紛紛感謝新加坡門將哈辛辛尼（Hassan Sunny），若非他抵擋住泰國浪接浪的攻門、令泰國只能贏新加坡3：1，國足就無法力壓泰國晉級。對於中國球迷力捧哈辛辛尼為英雄的現象，《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，這當中也隱含了對國足失望情緒的宣洩。



世界盃外圍賽亞洲區次圈分組賽，國足最後一輪以0：1不敵提早出線的韓國，出線形勢被動，必須寄望同組另一場泰國不能大勝篤定包尾的新加坡，最後在哈辛辛尼作出11次撲救下，泰國只能以3：1贏新加坡，無法在得失球超越國足。國足與泰國同分、同得失球、同得球，靠較佳對賽成績獲得小組次名，晉身第三圈18強賽。

國足以較佳對賽成績力壓泰國，以小組次名晉級18強賽。（路透社）

哈辛辛尼表現神勇，被中國球迷追捧，甚至有人分享哈辛辛尼經營的熟食檔收款二維碼，向他轉賬打賞。胡錫進認為這個現象除了是球迷真誠表達謝意，還隱含了對國足失望情緒的宣洩。他昨（13日）晚在微博發布文章稱：「中國隊進入了18強，本來不是應該祝賀國足嗎？但是事情就是這麼滑稽，大家感謝的竟是原本與中國足球毫無關係的新加坡門將。好了，就讓國足去尷尬吧。」

哈辛辛尼多次力阻泰國攻門，令新加坡只失3球。（Getty Images）

「而現在，國足最終靠新加坡只輸給泰國1：3，而堅持沒輸1：4，僥倖進入18強，全國球迷百感交集，桑尼（哈辛辛尼的內地譯名）成了大家複雜感受的一個出口。」

希望國足從中感受到的是慚愧 胡錫進

「老胡在網上看到，桑尼已經被邀請下個月來中國訪問，還將儘快在中國社交媒體上開通帳號。『桑尼熱』既是中國球迷感恩之情的真實噴湧，也在提醒我們中國足球處在什麼樣的底部。」

胡錫進續寫：「我們大家感謝桑尼，但是希望國足從中感受到的是慚愧，樹立起的是抓緊時間好好備戰、爭取18強比賽中比這場小組賽要好很多的決心，讓桑尼撲救帶來的機會別是一個泡沫，讓球迷們這一場的狂歡不要摔碎在地上。中國的足球要靠真水準往前闖，不能靠桑尼這樣的『域外英雄』『保駕護航』。希望桑尼是第一個，也是最後一個中國國足的這種『救世主』。」