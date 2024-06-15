歐國盃｜阿爾巴尼亞陷死亡B組　前阿仙奴守將誓領碉堡國守出奇蹟

阿爾巴尼亞可能是世界上最多碉堡的國家，那是幾十年來的防衛意識下的產物；碉堡如今不合時宜，還好那種防衛意識在足球國家隊卻有用武之地。

阿爾巴尼亞雖然身處2024歐洲國家盃（歐國盃）死亡之組，但同組的西班牙、意大利及克羅地亞，若有哪隊小看「山鷹之國」，下場可能很淒慘。



阿爾巴尼亞身處2024歐國盃死亡之組，跟西班牙、意大利及克羅地亞三大勁旅同組。（Getty Images）

身處「歐洲火藥庫」 阿爾巴尼亞為自保成碉堡國

身處「歐洲火藥庫」巴爾幹半島，阿爾巴尼亞過去的歷史幾乎都是被佔領着：很長時間被鄂圖曼帝國統治，那時不少國人改信伊斯蘭教，至今也有逾六成穆斯林，可謂歐洲中的異數；1912年宣布獨立，之後卻曾被今屆同組對手意大利短暫攻佔，後來又被納入南斯拉夫。

阿爾巴尼亞在二戰後由共產黨執政，可是領導人霍查（Enver Hoxha）本身不妥西方世界，後來又跟兩大盟友蘇聯及中國割席，陷入孤立無援的狀態。世界將我包圍，霍查應對方法就是在全國興建大大小小的碉堡，大的讓平民避難，小的可能只能容納一兩個狙擊手，彷彿國家隨時會被入侵。這些碉堡在阿爾巴尼亞隨處可見，近年雖然拆卸了不少，但據說還有逾17萬個。

碉堡在阿爾巴尼亞隨處可見，部分成為藝術品，持續成為當地人日常生活一部分。（Getty Images）

孤立無援的歐洲貧窮小國

阿爾巴尼亞天然資源不多，戰後其他國家都發展起來，他們卻用了幾十年來起碉堡，經濟狀況可想而知，到近年雖稍有起色，但依然是歐洲最窮的幾個國家之一，人均GDP約15500美元，撇除戰亂中的烏克蘭，只好過摩爾多瓦與他們的兄弟之邦科索沃。

科索沃本身以阿爾巴尼亞人為主，卻被併入南斯拉夫，雖然南斯拉夫於1990年代解體後一度獨立，但與塞爾維亞就主權問題引發戰爭，及後到北約介入才平息戰亂，但已導致超過20萬人出走，包括前曼聯球星贊奴沙（Adnan Januzaj）的父母。

簡拿（左）帶領阿爾巴尼亞2016年首戰歐國盃，是國內傳奇球星。（Getty Images）

贊奴沙成最佳負面教材

贊奴沙在比利時出生，但很早就加入了曼聯的青年軍，兒時偶像卻不是比利時名宿史斯富，或是踢法相近的「紅魔鬼」球星傑斯，而是簡拿（Lorik Cana）。簡拿在8年前率隊首征歐國盃後掛靴，在世界球壇或許不算很出名，卻是阿爾巴尼亞的傳奇球星，一度保持最多國家隊喼帽紀錄，是首個在英超披甲的阿爾巴尼亞人，也曾效力巴黎聖日耳門、馬賽及拉素等豪門。因此，贊奴沙其實曾有意代表阿爾巴尼亞出賽，但他最後選擇了比利時。

其實贊奴沙現時只得29歲，但一度的天才快翼卻早已淡出人們的目光，今屆歐國盃也未能入選比利時大軍之中；他的經歷則為阿爾巴尼亞年輕一代提供借鑑之處：要在足球強國（比利時黃金一代時很強的）作為普通一員立足，還是爭取成為阿爾巴尼亞這樣小國的英雄？

贊奴沙現時只得29歲，在比利時已成可有可無之人，落選今屆歐國盃大軍。（Getty Images）

引入海外子弟兵增強實力

不知道阿爾巴尼亞當今主帥施雲奴（Sylvinho）有沒有用贊奴沙的例子來遊說一大批海外子弟兵勤王，但事實是，這名前阿仙奴左閘近一兩年成功爭取不少具實力的移民後裔加入國家隊，例如瑞士出生的比利卡（Medon Berisha）、德國出生的艾巴賀沙（Arber Hoxha）、馬其頓出生的查斯亞艾辛尼（Yasir Asani）等等。

其中艾辛尼已年屆29歲，未嘗踢過大球會，現時效力韓職FC光州，單看履歷根本不入流；可是施雲奴卻獨具慧眼，看中艾辛尼左腳踢右翼能傳擅射，委以重任，讓艾辛尼於外圍賽踢足8場，他也不負所託，貢獻了3入球3助攻，其中帶領球隊主場2：0力挫波蘭時，更射入一記世界波。

阿爾巴尼亞多名球員在意甲落班，隊長迪占士堤今季帶領阿特蘭大贏得歐霸盃。（Getty Images）

不過，阿爾巴尼亞最強之處卻不是進攻，而是防守。施雲奴是後衛出身，他的助教也是大家熟悉的前阿根廷守將薩巴列達（Pablo Zabaleta），他們指揮下的阿爾巴尼亞，防守堅韌，外國賽僅失4球，而且在主場4仗都保持清白之身，最後力壓捷克及波蘭等以小組首名晉級。

阿爾巴尼亞防線實力不俗，多名球員在意甲落班，例如隊長迪占士堤（Berat Djimsiti）今季更帶領阿特蘭大贏得歐霸盃；而後防希沙積（Elseid Hysaj）、阿爾迪（Arlind Ajeti）及門將伊列比利沙（Etrit Berisha）等，也曾參與2016年他們首次參加的歐國盃，經驗豐富。

阿爾巴尼亞主帥施雲奴，在強敵環伺下又能否領軍躋身16強？（Getty Images）

雖然阿爾巴尼亞在今屆歐國盃能走多遠，還是未知之數，但施雲奴已獲該國頒以金鷹勳章以表揚貢獻，這名巴西人則說：「這（打入決賽周）是一個夢想，而夢仍未完。」上次參賽時，他們擊敗羅馬尼亞獲得一勝但未能躋身16強，今屆在強敵環伺下又能否圓夢？

歐國盃B組分組賽賽程：

第一輪：

15/6（六） 深夜12：00 西班牙 VS 克羅地亞

15/6（六） 深夜3：00 意大利 VS 阿爾巴尼亞



第二輪：

19/6（三） 晚上9：00 克羅地亞 VS 阿爾巴尼亞

20/6（四） 深夜3：00 西班牙 VS 意大利



第三輪：

24/6（一） 深夜3：00 阿爾巴尼亞 VS 西班牙

24/6（一） 深夜3：00 克羅地亞 VS 意大利

