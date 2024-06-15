歐國盃｜羅馬尼亞迷失30年　星光不再將帥「因父之名」盡力一戰

說起羅馬尼亞，你會想起吸血鬼？說起足球世界的羅馬尼亞呢？應該是赫傑吧？但這名「東歐馬勒當拿」的豐功偉績，已是30年前的事了；如今，拯救這支沉寂多時的羅馬尼亞，要靠他的兒子。

準確點來說，是「他們」的兒子；「因父之名」的，還有當年功勳主帥盧丹尼斯古的兒子。



羅馬尼亞近年彷彿在國際球壇消失了。（Getty Images）

迷失30年的羅馬尼亞

羅馬尼亞近年彷彿在國際球壇消失了，不僅因為他們上次打入世界盃決賽周已是1998年，上次參與歐國盃，亦已是8年前的事，而且碌碌無為到無法讓人記住他們有哪個精彩瞬間，抑或哪位球員有出色的演出。

上一批令人記得羅馬尼亞球星，恐怕已是梅度（Adrian Mutu）、捷禾（Cristian Chivu），他們參加的大賽是2008歐洲國家盃（歐國盃），3戰2和1負，同樣沒能留下值得人回味的記憶。

對上一位令人記得羅馬尼亞球星，恐怕已是梅度（Adrian Mutu）。（Getty Images）

「左腳王」赫傑與94世界盃

在國際舞台上，羅馬尼亞最輝煌一刻是1994世界盃，儘管他們在8強在互射12碼被瑞典淘汰，但16強以3：2力挫阿根廷一仗堪稱經典，左腳的「10號仔」赫傑（Gheorghe Hagi）控傳精妙、罰球準繩，很難不令人聯想起馬勒當拿。

當年的陣容還有列度西奧（Florin Răducioiu）、杜米迪斯古（Ilie Dumitrescu）、樸比斯古（Gheorghe Popescu）、比洛迪迪斯（Miodrag Belodedici）及彼得斯古（Dan Petrescu）等等，可說是他們的黃金一代。

赫傑控傳精妙、罰球準繩，被譽為「東歐馬勒當拿」。（Getty Images）

摩杜雲慨歎國家隊今非昔比

赫傑的傳奇在球會層面亦然，憑着1990世界盃的出色表現，吸引了皇家馬德里的垂青；到94世界盃後，則獲巴塞隆拿禮聘，成為少數踢過兩支西甲班霸的球星。當然像米高勞特立、朗拿度、費高、安歷基等超級大牌也曾效力兩大豪門，但像祖雲達斯為赫傑開出的條件卻極為少見——據說當時這支意甲勁旅背後老闆快意（Fiat）為羅致赫傑，曾開出願意在布加勒斯特開設車廠的條件，不過最終因提案「太過資本主義」，赫傑沒有加盟。

入選了94世界盃大軍卻沒有上陣、98世界盃在英格蘭身上取得入球的摩杜雲（Viorel Moldovan），是羅馬尼亞「後赫傑年代」的代表人物，他慨歎今非昔比，「我們現在國家隊成員很少在歐洲五大聯賽落班，有少許在意大利（搵食），但都不是效力大球會。如果沒有很多球員在國外聯賽效力，便很難組成一支好的國家隊」。

現任羅馬尼亞主帥盧丹尼斯古的父親，正是國家隊傳奇主帥安祖盧丹尼斯古。（Getty Images）

「足球是社會的一面鏡，如社會有問題，足球也難達高水平」

國家隊沉寂多年，比洛迪迪斯認為跟政府的支援減少不無關係，雖然他很討厭共產黨執政的時期，但無可否認的是：「共產黨（執政）時期，他們很支持體育；到他們倒台，羅馬尼亞民主化，但一齊變為私營，體育事務也從那時開始走下坡。」獨裁者壽西斯古（Nicolae Ceaușescu）在1989年末被推翻，羅馬尼亞也從那時起經歷計劃經濟到市場經濟的震盪。

摩杜雲也坦承最憎的是當年國家隊的訓練營，動輒集訓兩個星期，完全無法外出，生活就只得足球，但也因為心無旁驁，可以專心在足球上。羅馬尼亞U21教練Daniel Pancu便認為：「足球（發展）是社會的一面鏡子。如果社會有問題，那裏的足球也難達高水平。」他說年輕一輩很難專心在足球上，因此明明他們應該鍛煉1萬小時才上職業隊，但現在卻可能練不夠6000小時。

赫傑之子伊亞尼斯赫傑今屆賽事被披上羅馬尼亞的10號球衣。（Getty Images）

將帥「因父之名」盡力一戰

面對這樣的困境，現任羅馬尼亞主帥盧丹尼斯古（Edward Iordănescu）在2022年上任後，卻帶領球隊於歐國盃外圍賽以6勝4和不敗戰績，壓倒瑞士及以色列等以首名出線。盧丹尼斯古球員時代不值一提，轉任教練，也只曾帶過國內隊伍克魯日（CFR Cluj）贏過聯賽冠軍，他最大的「資產」，或許是父親的名號。其父安祖盧丹尼斯古（Anghel Iordănescu）是羅馬尼亞的傳奇主帥，曾3次出掌國家隊，執教101場至今仍是紀錄，最好戰績一次就是94世界盃那一屆。

跟乃父手執黃金一代不同的是，小盧丹尼斯古手上人才不多，儘管赫傑之子伊亞尼斯赫傑（Ianis Hagi）也在陣中，但之前他大傷過後，未回復最佳狀態，過去一季外借艾拉維斯亦不屬常規正選，因此他急需在今次大賽證明自己。

小盧丹尼斯古沒有魔法，他自己也說只是務實地讓球隊建立信任，然後慢慢變成一支團結的隊伍，「我令球員明白到，他們上陣不是只付出100%，而是200%，這樣我們才可以為羅馬尼亞帶來榮譽，而我們，還有很多很多東西要做」。

歐國盃E組分組賽賽程：

第一輪：

17/6（一） 晚上9：00 羅馬尼亞 VS 烏克蘭

18/6（二） 凌晨0：00 比利時 VS 斯洛伐克



第二輪：

21/6（五） 晚上9：00 斯洛伐克 VS 烏克蘭

23/6（日） 凌晨3：00 比利時 VS 羅馬尼亞



第三輪：

27/6（四） 凌晨0：00 斯洛伐克 VS 羅馬尼亞

27/6（四） 凌晨0：00 烏克蘭 VS 比利時

