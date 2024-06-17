歐國盃︱格魯吉亞「新丁」出場　足球「字母哥」領軍挑戰C朗

近幾屆歐洲國家盃（歐國盃）都會有些「新丁」參戰，例如前屆的阿爾巴尼亞、上屆的北馬其頓，今屆則是來自高加索地區的格魯吉亞。跟過去幾名新丁相比，格魯吉亞的人氣高得多，皆因他們擁有「球王級」的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。



格魯吉亞擁有「字母哥」基華拉斯基利亞。（Getty Images）

格魯吉亞「字母哥」基華拉斯基利亞

說足壇「字母哥」基華拉斯基利亞達球王級數，當然有點誇張，但拿玻里球迷卻真的視他為已故阿根廷球王馬勒當拿的接班人，稱他為「Kvaradona」，畢竟這名23歲天才翼鋒，去季甫加盟，便為這支意大利南部球隊時隔33年再度捧起意甲錦標。

基華拉斯基利亞現在被多支豪門追逐，例如巴黎聖日耳門便很希望以他來代替出走的麥巴比，雖然交易似乎難以成事，但也側面反映「字母哥」的級數。

前AC米蘭後衛卡拿迪斯，昔日未能助積弱的格魯吉亞躋身國際舞台。（Getty Images）

孕育卡拿迪斯到「字母哥」的第比利斯戴拿模

足球小國誕生超級球星，不是常有的事。格魯吉亞世界排名第75位，是2024歐國盃決賽周24支隊伍中最低的；國內聯賽僅10支球隊角逐，在歐洲足協中的排名，也只得第46位，還低過盧森堡及馬耳他。然而在1991年才獨立的格魯吉亞，還被蘇聯統治時，足球實力卻在蘇維埃地區名列前茅，僅次俄羅斯與烏克蘭，國內班霸第比利斯戴拿模（Dinamo Tbilisi）更曾在1981年贏過歐洲盃賽冠軍盃（後來與歐洲足協盃合併為歐霸盃）。

第比利斯戴拿模正是孕育了基華拉斯基利亞的球會，上一個他們培育出來的球星，是前AC米蘭後衛卡拿迪斯（Kakha Kaladze）。卡拿迪斯曾協助AC奪得意甲冠軍、兩次歐聯錦標，可是未嘗助積弱的格魯吉亞躋身國際舞台；退役後，他卻成為了政治家，曾任能源部長，現時則是首都第比利斯的市長。

格魯吉亞在歐國盃附加賽靠互射十二碼驚險擊敗希臘出線。（Getty Images）

政局紛擾無餘力發展足球

卡拿迪斯很有生意頭腦，還在踢職業足球時，便買下了國內能源公司的股份，他那時也打算在掛靴後從商；他人生的轉折點是弟弟Levan在2001年遭綁架，失蹤多時並在5年後被證實身亡。卡拿迪斯因政府的無能一度表示要轉籍烏克蘭（他在基輔戴拿模效力了4季），後來改變主意，決定留國從政，希望改變政局。

事實上，格魯吉亞自獨立後，政治環境一直紛擾，前蘇聯外長謝瓦爾德納澤（Eduard Shevardnadze）回到故鄉掌政年代，政治腐敗嚴重，跟他有關係的人控制了全國70%的經濟力量；他在2003年因國內爆發「玫瑰革命」落台，繼任總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）需要解散警隊來維持管治，因為當時的民調指出，由於警隊貪腐不堪，僅2.3%受訪者支持警方。這樣的政經環境，格魯吉亞又怎有餘力發展足球？

施古亞有望成為「字母哥」後格魯吉亞另一足球巨星。（Getty Images）

近年基華拉斯基利亞刮起的足球風，令格魯吉亞足球新生代更獲注視，例如在玫瑰革命後兩年才出生的施古亞（Gabriel Sigua）；這名18歲中場也是第比利斯戴拿模青訓出身，16歲便代表一隊上陣，還在歐聯外圍賽首次上陣時攻入一球，前途無可限量，據說德甲班霸拜仁慕尼黑密切留意着這個小伙子，但瑞士的巴素利（FC Basel）則心動不如行動，今季已簽入了這名新星。

格魯吉亞身處F組，跟C朗拿度領軍的葡萄牙，以及土耳其和捷克同組。有趣的是，格魯吉亞國內最受歡迎的運動不是足球，而是欖球；雖然因蘇聯視之為「資產階級運動」而大力打壓，一度式微，但近年已逐漸回復舊觀，世界排名不單位居第13，自2003年起亦未嘗缺席欖球世界盃。相比之下，格魯吉亞足球隊今屆才是首次征戰國際大賽，但如果發揮出色，或許是將來能壓倒欖球成為國內最受歡迎運動的契機。