巴黎奧運｜美國選拔賽神仙打架　「浴缸泳手」破100蝶世界紀錄

美國奧運游泳選拔賽女子100米蝶泳決賽「神仙打架」，三甲泳手皆游出歷史前十成績。21歲的禾舒（Gretchen Walsh）上周六（15日）在準決賽打破絲祖唐塵封8年的世界紀錄，到周日（16日）的決賽游出55.31秒的史上第二快時間摘冠，而哈絲嘉（Torri Huske）則游出55.52秒的世界第四快時間得亞軍。

更令人感到瘋狂的是，季軍史密芙（Regan Smith）游出55.62秒，與中國「仙氣蝶后」張雨霏的個人最佳成績看齊，並列史上第七快，但因為選拔賽不敵禾舒及哈絲嘉，史密芙未能代表美國參加這個項目的奧運比賽。



禾舒在上周六準決賽破100蝶世界紀錄。（路透社）

一場美國隊選拔賽，準決賽先誕生世界紀錄，到決賽更加誕生3個史上前十快的時間，世界第七快時間保持者也無法突圍參加奧運，不禁令人感嘆：「既生瑜，何生那麼多諸葛亮！」

【禾舒準決賽游出世界紀錄】

禾舒在上周六的準決賽一鳴驚人，游出55.18秒佳績刷新世績，打破2016年絲祖唐在里約奧運的55.48秒世界紀錄。她以世界紀錄保持者身份出戰選拔賽決賽，由頭帶到尾，頭50米游出25.2秒，領先哈絲嘉及史密芙轉池。在後50米，禾舒稍為慢下來，哈絲嘉及史密芙奮力追近，最終禾舒仍以0.21秒優勢贏得女子100蝶冠軍，首次獲得奧運資格。

【禾舒決賽游出史上第二快時間】

禾舒在決賽游出55.31秒，雖然未能再破世績，但已是史上第二快時間，僅次於昨日的自己。連續兩日游出無人能及的佳績，可見禾舒已一躍穩站當今100蝶第一人之位。

禾舒（中）將代表美國參加奧運的女子100蝶。（路透社）

躋身國家隊參加奧運是最大的目標，而打破世界紀錄絕對是瘋狂的。 女子100蝶世界紀錄保持者禾舒

「我仍在驚喜之中，甚至不懂該說什麼。」禾舒在周日決賽後說：「躋身國家隊參加奧運是最大的目標，而打破世界紀錄絕對是瘋狂的！作為在這次賽事的首項比賽，能夠取得這樣的成績，真的不能再好了！」

禾舒目前保持女子100蝶史上頭兩個最快時間。（Getty Images）

瑞典名將絲祖唐的100蝶原世界紀錄保持了8年，在3年前的東京奧運，麥尼爾（Margaret MacNeil）及中國的張雨霏都很接近紀錄，慢不足0.2秒。正當大家期待巴黎奧運說不定會有新紀錄出現時，禾舒在美國選拔賽的準決賽便一口氣將世績推前0.3秒之多！

能夠跟她（絲祖唐）相提並論已經是瘋狂，所以真的是夢想成真。 女子100蝶世界紀錄保持者禾舒

「實在太瘋狂了！」禾舒說：「她（絲祖唐）是一位優秀的運動員及泳手，也是我的榜樣。能夠跟她相提並論已經是瘋狂，所以真的是夢想成真。」

禾舒將出戰奧運。（Getty Images）

禾舒少年成名，13歲時參加里約奧運的美國選拔賽，到16歲時在布達佩斯世青賽大放異彩，橫掃6面金牌。然而，在東京奧運的選拔賽，她在50米自由泳得第五名，而在100米自由泳更只排第28位，無緣參加奧運。

由「浴缸泳手」到創長池世界紀錄

21歲禾舒善於游短池，在NCAA屢獲殊榮，但長池成績則令人失望，備受質疑，被嘲是「浴缸泳手」（bathtub swimmer）。禾舒的強項在於水下技術，在短池賽可以發揮得淋漓盡致，因為水下佔短池比賽6成距離，但在長池僅佔3成。近兩年，禾舒針對自己的弱點，苦練長池。去年世錦賽，她在50蝶摘銅，並贏得4x100米混合泳接力金牌，初見成果。

去年的福岡世錦賽50蝶，禾舒（右）落後絲祖唐及張雨霏得銅牌。（Getty Images）

她在去年11月說過：「人人都說，我只是個浴缸泳手，游不到長池，但我終於證明到自己長、短池俱佳。」今次在奧運選拔賽創出世界紀錄後，禾舒仍表示長池很有挑戰性，還有進步空間，感歎努力得到回報。

哈絲嘉游出個人佳績，得到亞軍。（Getty Images）

在這場100蝶決賽，禾舒、哈絲嘉及史密芙都游出頂級表現。21歲的哈絲嘉是上屆奧運殿軍，今場游出55.52秒得亞軍，為史上第四快時間，僅次禾舒這兩日的兩次成績以及絲祖唐的前世界紀錄。22歲的史密芙同樣創個人佳績，游出55.62秒得季軍，為史上第七快時間，與張雨霏的個人最佳成績看齊，但無奈禾舒及哈絲嘉更快，令她失落100蝶的奧運資格。

泳池外的禾舒。（Instagram）

女子100蝶史上最快時間

【1】禾舒（美國）/55.18秒/2024年美國奧運選拔賽

【2】禾舒（美國）/55.31秒/2024年美國奧運選拔賽

【3】絲祖唐（瑞典）/55.48秒/2016年奧運

【4】哈絲嘉（美國）/55.52秒/2024年美國奧運選拔賽

【5】絲祖唐（瑞典）/55.53秒/2017年世錦賽

【6】麥尼爾（加拿大）/55.59秒/2021年奧運

【7】張雨霏（中國）/55.62秒/2020年中國全國賽

【7】史密芙（美國）/55.62秒/2024年美國奧運選拔賽

