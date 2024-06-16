巴黎奧運︱歐鎧淳無緣個人項目　無悔人生只有游泳：感恩曾經美好

巴黎奧運游泳項目達標期於今月23日截止，各泳手今天（16日）在限期前最後一項本地長池游泳邀請計時賽「衝刺」，爭取趕上奧運尾班車。

當中在女子100米背泳，從2008年北京奧運起連續四屆征奧的歐鎧淳，在初賽游出1分01.46秒的她，決賽游出1分01.00秒，未能達到奧運A標（59.99秒）及打破自己保持的香港紀錄（1分00.22秒），無緣今屆個人項目。



歐鎧淳賽後不禁落淚。（袁志浩攝）

過去一年多「沒有生活只有訓練」

歐鎧淳雖然在這項計時賽贏得100米背泳金牌，但時間仍與目標有距離，她心裏五味雜陳，「回頭看，我已經做足所有我可以做到的事，做不到，真的能力有限。」她眼眶慢慢變紅，在記者面前不忍淚水，「最主要是失望，好像你很努力考入大學，但你還是沒有選到第一志願，是很純粹的失望。」

過去一年多，歐鎧淳長期在外地集訓，她形容是「沒有生活只有訓練」，「我過得很繃緊，好像死盯一個目標，放棄所有東西，某程度上我知道這不太健康，但即使重來，我還是會這樣做。」

歐鎧淳在女子100米背泳擊敗另一港隊代表張心悅，贏得計時賽冠軍。（袁志浩攝）

歐鎧淳無緣巴黎奧運個人賽：很純粹的失望

她昨晚在社交網站撰文，指看到不同運動員達標成功與失敗的故事，令自己突然醒覺過來，懂得用享受的心情去應對今日的「最後衝刺」，「好像跑馬拉松去到直路衝線，看到希望，突然有一種新的力量。」

「釋放了。最多人跟我說要去感受游水，相信你的經驗，你游了這麼多年，其實身體就算閉上眼都會游。某程度你想太多很技術性的東西，你就會（跟游水）失去連繫。」

歐鎧淳表示自己過去一年多只專注訓練，沒有生活。（袁志浩攝）

泳壇老將仍能追夢：「我已經很幸運」

即使最終沒有如願達到奧運A標，歐鎧淳依然沒有後悔選擇過那些只有游水的日子，這是一趟實在、驕傲的旅程。「我32歲的人生都圍繞在游泳中，游泳帶給我所有感受、價值、看待事物的方法。」

「游泳真的是我的生活，我覺得很充實。過去我不懂得感恩，不懂得回想有多少好事已經發生過。可能這刻會覺得我達不到標很廢。但其實我已經很幸運，我已經去過很多屆（奧運）；我竟然去到這個年紀，我還在努力、有這個機會、能力去做。」

「因為這不是必然，我可以受傷、可以已經完全游不到、可以沒有支援。所以我覺得是時候要感恩，多謝父母，多謝身邊一直以來支持我的人。」

歐鎧淳認為今屆爭取奧運資格的過程，是多年來最困難的一次。（袁志浩攝）

她表示自己不是沒有投放心血或努力，然而年紀始終是運動員一大挑戰，今屆衝擊個人項目，是五屆以來最困難的一次。「我一直不想說（年紀），但我感受到（因年紀而帶來的）分別，我知道自己付出多少努力，但付出和收穫越來越不成正比。」

歐鎧淳仍有望代表香港參與奧運女子4X100米混合泳接力賽。（袁志浩攝）

仍有望藉接力五戰奧運

由於香港隊取得巴黎奧運女子4X100米混合泳接力賽資格，100米背泳時間屬全港最快的她仍有望透過選拔，代表香港參與這項接力賽，若然成真，這無疑會是她第五屆，也是最後一屆奧運。

「上屆閉門比賽沒有觀眾，如果今次是最後一次，起碼有奧運最重要的人跟氣氛。」她表示如果確定能再戰奧運，會繼續衝擊59.99秒的目標時間，早前在澳洲集訓時的教練亦會來港陪練，助自己在奧運游出最好時間。

譚凱琳於計時賽女子100米自由泳奪冠，做出個人最佳的55.01秒，有望代表香港參與奧運女子4X100米自由泳接力賽。

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