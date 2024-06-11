第九屆港運會｜智障人士游泳成殘奧前哨戰　陳睿琳個人獨取三金

第九屆全港運動會游泳項目，6月1日及2日於維多利亞公園游泳池圓滿結束，其中智障人士比賽亦於1日完成。

亞殘運金牌得主陳睿琳亦為參賽選手之一，並在100米背泳、胸泳及自由泳奪金，賽後她表示以輕鬆心態參加，當作前往今屆巴黎殘奧的熱身。

攝影：夏家朗



一連兩日的游泳項目決賽，於維多利亞公園游泳池上演。

智障人士游泳比賽只有100米個人項目，且沒有蝶式。首項賽事由女子100背泳開始，代表沙田區的陳睿琳自是金牌大熱，她游出1分11秒33，以逾5秒優勢奪金。男子方面，則由亞殘運銅牌得主黃漢彥以1分8秒67勝出，

陳睿琳雖是亞殘運金牌得主，又獲巴黎殘奧資格，但對今次港運會仍抱認真態度，表示之後仍有兩項比賽，希望專心備戰，待賽事結束後才接受訪問；黃漢彥表示平時成績在1分10秒左右，今次成績快了大概兩秒，認為今次表現「OK」，亦希望與到場支持的父母分享。

黃漢彥奪男子100米背泳冠軍。

100米女子蛙泳，陳睿琳雖起跳稍慢，但最終仍以1分20秒78成績奪冠；男子則由游出1分10秒70的張浚諾摘金。

張浚諾為杭州亞殘運銀牌得主，他對今次奪金表現滿意，表示成績比平時好，賽後更在池面向在觀眾席的母親伸手慶祝：「多謝母親的一路陪伴，每次本地有賽事時她都會來為我打氣，有幾次到外國比賽，她也到場支持我。」上月在新加坡的世界殘疾人游泳系列賽，他便在母親見證下獲一銀一銅，並在接力項目中奪金。

張浚諾奪冠後第一時間與母親分享，並感謝母親一路陪伴。

自由泳項目，陳睿琳同樣入水稍慢，一度與其他對手「叮噹馬頭」。不過她中後段逐漸游出優勢，最終以1分2秒57奪冠，在三個項目均贏得金牌。

男子方面，則由杭州亞殘運時在男子200自包辦金銀銅的鄧韋樂、張浚諾及黃漢彥三人上演內戰。最終排名亦與亞殘運時相同，不過三人之間成績相差均不足1秒，戰況相當緊湊。

鄧韋樂與張浚諾及黃漢彥三人，在男子100自上演緊湊激戰，發展局局長甯漢豪（右）擔任頒獎嘉賓。

鄧韋樂指雖與另外兩人不時一起訓練，但仍會將今次對決當成是汲取經驗，希望在日後比賽時不那麼緊張，更容易游出好成績；他又指今次表現跟平時差不多，但認為可以再好些：「之後有機會參加殘奧，希望能藉今次機會改良自己技術，到時候能入決賽。」

陳睿琳賽後表示十分開心：「因為今次連游三項，對體力來說是一次挑戰。」由於她個人主要項目是100米蝶泳，所以今次參加另外三個項目，能用更輕鬆心情去面對：「跟自己講盡量做好便可，不會太大壓力。」

陳睿琳表示在短時間內連游三項，對體力是一次挑戰。

她續稱雖然三項整體都不是最佳成績，但能感到在後半程逐漸變快，希望能當作巴黎殘奧的熱身；陳睿琳又表示今次有兩名游泳的朋友到現場支持，笑稱希望大家一起再努力。

陳睿琳在今次港運會中贏得三面金牌。

今次游水項目的頒獎嘉賓，包括發展局局長甯漢豪及中國香港智障人士體育協會執行委員會委員麥梓淳，兩人都在頒獎後鼓勵一眾智障人士泳手，亦希望他們不要在比賽時給予自己太大壓力。

發展局局長甯漢豪及香港智障人士體育協會執行委員會委員麥梓淳（黑衫），與一眾智障人士泳手合照。

今屆港運會所有賽事已圓滿結束，閉幕暨綜合頒獎典禮將於6月9日舉行。如欲重溫智障人士游泳比賽的完整片段，可瀏覽港運會或香港電台YouTube頻道。了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站 hongkonggames.hk。