游泳｜迪梅絲偕奧卡拉瑾演巔峰對決　同破女子200米自由泳世績

撰文：陳旭暉
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在澳洲布里斯班舉行的奧運測試賽中，迪梅絲（Ariarne Titmus）成為200米女子自由泳新世界紀錄保持者。
她游出1分52.23秒，打破澳洲同胞奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）此前保持的1分52.85秒成績，後者在今次比賽亦錄1分52.48秒，為個人最佳成績。

迪梅詩（右）與奧卡拉瑾（左）合演精彩對決，同場打破女子200自紀錄。（Getty Images）

去年7月，奧卡拉瑾在福岡舉辦的游泳世錦賽中，以1分52.85秒打破女子200米自由泳世界紀錄，事隔不足一年，她與國家隊隊友迪梅絲攜手再破世績。不過今次迪梅絲成績比她快0.25秒，成為新世界紀錄保持者，總成績提前逾半秒。

23歲的迪梅絲在2020東京奧運奪女子200自及400自金牌。200自決賽時，以1分53.50秒的奧運紀錄，力壓亞軍港將何詩蓓；現時她同為這兩個項目的世界紀錄保持者。

迪梅絲游出1分52秒23，成為女子200米自由泳世界紀錄保持者。（Getty Images）

賽後迪梅詩表示今次破世界紀錄「是額外獎勵」：「東京奧運後，我每天訓練時都會模仿一名游出1分52秒的泳手，因此今次知道有能力游出這個成績，也終於與模仿對象『重合』，讓我感到十分高興。」

迪梅詩續稱平時與奧卡拉瑾分開訓練，未有將對方紀錄作為動力，只是希望與她來一場精彩的游泳對決，也希望在巴黎奧運重演一次。

澳洲廣播公司報道指，女子200自史上8次最快紀錄中，有6次來自澳洲泳手；過去12個月，世界最快7次時間裏，奧卡拉瑾佔據其中4次，迪梅詩則是同期第2快的泳手。

迪姆詩打破世績後，獲一眾泳手祝賀。（Getty Images）
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