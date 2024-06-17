巴黎奧運︱何詩蓓100自爭金對手換人　澳洲短途游泳女王無緣衛冕

澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（Emma Mckeon），3年前在東京奧運個人獨取4金3銅共7面獎牌，當中包辦50米及100米自由泳金牌，香港飛魚何詩蓓正是在100自以0.31秒之差摘銀。

連同里約熱內盧奧運的1金2銀1銅，艾瑪麥姬昂以11面獎牌榮登澳洲史上奧運會獲獎最多的運動員，30歲的她卻在巴黎奧運選拔賽連番失利，兩個金牌項目均無緣衛冕，何詩蓓在巴黎的100自最強對手，很可能換成澳洲另一泳手。



澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（中）從東京奧運到2022短池世錦賽，均在100米自由泳力壓何詩蓓。（Getty Images）

澳洲短途游泳女王選拔賽50、100自均失利

艾瑪麥姬昂在東京奧運連奪50、100米自由泳金牌，100米蝶泳銅牌，以及在4項接力獲2金2銅，兩屆奧運累積11面獎牌，一躍成為澳洲運動員史上第一人。去年曾受傷患困擾，艾瑪仍未言退，參與澳洲奧運選拔賽，力求第三度出戰奧運。

她在選拔賽有個好開始，100蝶泳決賽以56.85秒奪冠，獲得巴黎奧運首項個人賽資格。不料之後出戰主項100米及50米自由泳，兩項決賽均失手，100米自由泳決賽她以53.33秒僅得第六名，奧運資格由游出52.33秒奪第一名的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）以及52.65秒獲亞軍的積克（Shayna Jack）取得。3年前東京奧運，艾瑪在100自決賽游出51.96秒的奧運紀錄力壓創下52.27秒亞洲紀錄的何詩蓓奪金，她今次選拔賽的時間跟當時有很大距離，狀態明顯不及3年前。

3年前東京奧運，何詩蓓的最強對手是她們：

艾瑪麥姬昂在巴黎將三戰奧運，可惜兩個金牌項目無緣衛冕。（Getty Images）

艾瑪麥姬昂：身體和肩膊或沒有我希望強大

一個主項失守，選拔賽最後一天還有50米自由泳，怎料結果也是一樣，積克以23.99秒獲第一名，哈里絲（MEG HARRIS）以24.26秒奪亞軍，艾瑪游出24.32秒得第三，以0.06秒之差，失落奧運資格，兩個金牌項目均無緣衛冕。她賽後難掩失望，「我一直希望在巴黎參加100自，我絕對覺得自己仍有能力，可是我的身體和肩膊在備戰過程中或許沒有我希望那樣強大。」

艾瑪直言失望之餘，依然渴想成為接力隊一員，並大讚澳洲隊的陣容深度。這位短途泳女王在東京奧運創下巔峰後，自由泳未能再刷新紀錄，個人最佳時間50自仍是東京奧運奪金的23.81秒，100自仍是上屆奧運的51.96秒。

何詩蓓在巴黎奧運100自最強對手肯定就是澳洲新巨星奧卡拉瑾。（Getty Images）

何詩蓓最強對手又是她

香港飛魚何詩蓓在巴黎奧運必定會參加100米及200米自由泳，沒有艾瑪麥姬昂，100自最大對手換成澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及積克（Shayna Jack）。奧卡拉瑾及「同門師姐」迪梅絲（Ariarne Titmus）本身已是何詩蓓在200米自由泳的兩大最強對手，兩人在日前澳洲選拔賽雙雙打破女子200自世界紀錄的姿態強勢拿下代表資格，如今澳洲女子100米自由泳「改朝換代」，何詩蓓在兩個主項均須與奧卡拉瑾正面交鋒。

20歲的奧卡拉瑾跟迪梅絲同屬教練Dean Boxall門下，她在過去兩年火速冒起，成名作是2023年福岡上演的長池游泳世錦賽200米自由泳決賽以1分52.85秒打破世界紀錄，她在頭半程落後之下，最後一段後上爆贏「師姐」迪梅絲，速度震驚世人。澳洲隊的奧運選拔賽這對同門師姐妹再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄，今次贏的是迪梅絲，時間1分52.23秒，奧卡拉瑾游出的1分52.48秒同樣打破世績，戰鬥力強大得恐怖。

奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）巴黎奧運個人賽資格：

100背、100自、200自



澳洲隊游泳奧運選拔賽，奧卡拉瑾（左）跟師姐迪梅絲（右）再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄。（Getty Images）

奧卡拉瑾跟迪梅絲的途程略有不同，前者集中100及200米距離，迪梅絲專攻200米或以上中長距離自由泳，二人都是何詩蓓的200米自由泳強敵，而奧卡拉瑾更是跟何詩蓓的兩大主項「撞到正」。

巴黎奧運奧卡拉瑾除了獲得100米及200米自由泳資格，還會代表澳洲出戰100米背泳。奧運選拔賽時她在100背初賽成績58.73秒，甚至較專項背泳的世界紀錄保持者嘉莉麥姬昂（Kaylee McKeown）更快，決賽亦游出57.88秒佳績，最終嘉莉麥姬昂以57.41秒獲第一名， 奧卡拉瑾以次名成績拿下奧運資格。

迪梅絲（Ariarne Titmus）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、800自



至於迪梅絲同樣獲得3項巴黎奧運個人賽資格，那分別是200、400及800米自由泳，她目前手握200及400米自由泳兩項世界紀錄。東京奧運迪梅絲包辦200及400米自由泳兩面金牌，800米自由泳亦獲銀牌，並在女子4X200米自由泳接力獲銅牌，巴黎奧運以最強姿態力爭衛冕。

澳洲游泳隊今屆奧運女子短途自由泳雖沒有艾瑪麥姬昂，但實力並無減弱，中距離在奧卡拉瑾及迪梅絲「坐鎮」之下，更似乎是難以撼動，最具實力挑戰二人的，正是何詩蓓以及17歲的加拿大天才泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh）。

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