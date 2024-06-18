足球時尚｜adidas與JJJJound推出足球系列　61歲摩連奴演繹復古風

身兼多職的摩連奴（Jose Mourinho）目前不僅是土超球隊費倫巴治主帥，也為多間電視台出任足球評述，最近更為adidas Originals與JJJJound的合作系列出任模特兒，61歲的「摩佬」在硬照中仍是「型佬」，演繹包括經典鞋款Samba在內的6款裝備。



adidas與JJJJound的最新合作系列以adidas三間為靈感，推出7件以足球美學為題的作品，當中最搶眼的自然是經典的Samba鞋款Tobacco，淡啡配深啡的色調充滿復古感，鞋舌上也有簡潔特別的條紋設計，鞋側三間後和鞋墊也有JJJJound字樣。

摩連奴親身示範adidas Original x JJJJound的Samba鞋款。（adidas）

摩連奴親身示範adidas Original x JJJJound的Samba鞋款。（adidas）

除此以外，系列也包括一件全黑上衣、全黑外套、黑色運動長褲、直紋白色球衣、黑色側孭袋，另有一個印有JJJJound字樣的經典款式足球連袋套裝。

品牌邀來摩連奴親身示範，雖然摩帥已屆61歲，但穿起整套服飾拍硬照仍相當型格，引來球迷熱話。

摩連奴演繹整套服飾。（adidas）

adidas全球官網指，系列產品將會在6月27日開始在https://www.adidas.com/us/confirmed、JJJJound官網及指定店舖有售，暫未知香港會否發售，價錢暫未公布。