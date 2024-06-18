足球｜岡崎慎司退役　與香川真司之間珍貴的「Shinji」情誼

岡崎慎司早前宣佈今夏退役，他周二（18日）在東京舉行記者會，表示掛靴原因是膝蓋受傷，職業生涯也充滿遺憾。這名38歲前鋒續稱，因傷患而失去國家隊席位時，是香川真司拯救了他。

這兩名前日本國腳，日文讀音同為「Shinji」，原來兩人之間，亦有一段鮮為人知的深厚情誼。



38歲的岡崎慎司退役前效力於比甲的聖圖爾登，在該球會擔任門將的同胞鈴木彩艷，更特意一同出席今次記者會。岡崎慎司表示膝傷是掛靴最大理由，自去年12月無法上陣開始，便萌生退意。

岡崎慎司正式退役，他生涯最著名成就，是幫助李斯特城童話式封王。（Getty Images）

被問到球員生涯有否留下遺憾，他回答充滿了後悔：「某程度而言，我為自己設定的目標全都沒有達成：世界盃冠軍、北京奧運、英超單季得分雙位數、為大球會效力等等。」

雖然國家隊生涯攻入50球，是「藍武士」隊史射手榜第3位，不過岡崎慎司不滿足於此，且因受傷無緣入選國家隊，而陷入過困境：「落選國家隊的這4年來，我仍希望再代表日本隊在世界盃活躍，因此努力從西乙往上爬。這期間一直支持我的，是有同樣遭遇的香川真司，從與他的對話中我得到了幫助，是他拯救了我。我想正是有他，才讓我在最後這4、5年如此努力。」

岡崎慎司表示，低潮時是香川真司（右）拯救了他。（Getty Images）

兩個「Shinji」之間的情誼

岡崎慎司與香川真司的名字讀音同為「Shinji」，同樣生於兵庫縣，不過前者大3年，早年生涯鮮有重疊之處，最早相遇是在日本U19，之後在國家隊則為多年隊友，更並肩出戰過2014及2018世界盃。

岡崎慎司與香川真司曾在日本青年隊做過隊友。（Getty Images）

除此之外，球迷似乎不多聽到兩人之間有多少交集，其實岡崎慎司2022年加盟聖圖爾登時，香川真司便在陣中，他們因此首次成為球會隊友。

2022年加盟聖圖爾登後，岡崎慎司接受日本媒體Sanspo訪問，他表示當時未有班落，一直獨自練習來逼迫自己，但意識到時間將近開季，便向香川真司請求跟隊操練，因此借住對方家中兩周。

兩人2022年在比利時成為球會隊友。（聖圖爾登Instagram）

「不過我們的故事在此之前便已發生，2019年時真司效力薩拉戈薩，我在侯爾斯卡，但其實我也住在薩拉戈薩。」岡崎慎司回憶，當時兩人都在西乙作戰，因而開始一起談論足球話題。「我經常打電話，並會在感到喘不過氣時打給他。有次我正要打給真司時，他的車便剛好停在我面前。」說到這裏時，岡崎慎司笑了起來。

今次記者會上，他表示在這次生涯困境前，從未與香川有深入交流，但聽到對方說「從這裏開始往世界盃前進吧」後，讓他大受觸動。

同是天涯淪落人，兩個Shinji就此成為好友。（聖圖爾登Instagram）

香川真司：共渡時光將成為不可替代財產

其實在今年2月時，日本記者曾就岡崎慎司退役訪問香川真司，他稱讚前者是會為足球付出所有的人，其生涯難以用三言兩語闡述，但彼此都經歷過甜酸苦辣。這名前曼聯中場更表示，岡崎從逆境奮戰的經歷，成為自己能在逆境中也不輕言放棄的動力。

被問到岡崎慎司是他的好友、對手、戰友還是盟友時，香川回答：「全部都是呢。我們在球場內外一同渡過的時光，我想會在此後人生中成為不可替代的財產。」