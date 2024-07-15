歐國盃2024賽果｜西班牙決賽技壓英格蘭捧盃　四度封王創歷史

歐國盃2024決賽，西班牙以2：1擊敗英格蘭，第四次捧盃。

西班牙及英格蘭上半場互相試探，只有一次中目標埋門，半場踢成0：0。換邊後，西班牙加快節奏，趁英格蘭後防陣腳未定，雙翼齊飛，拉明耶馬接應丹尼爾卡華積第一時間的傳球，擺脫勞基梳爾的防守，推入中路，斜傳向遠柱。尼高威廉斯趁基爾獲加內收及布卡約沙卡未回防，無人看管下射入，西班牙在47分鐘領先。

在73分鐘，英格蘭快攻，後備入替的高爾彭馬策動，傳予沙卡右路推進。沙卡傳中，祖迪比寧咸在禁區內力壓對手，即時回後，高爾彭馬剛好趕到，遠射入網，為英格蘭追平1：1。86分鐘，西班牙也靠後備兵入波，入替艾華路莫拉達踢前鋒的奧耶沙巴爾前場彈橫後跑入禁區，左閘古古列拿第一時間傳中，奧耶沙巴爾快馬克古希一步射入，為西班牙領先2：1。完場前，丹尼爾奧莫護空門，頂走馬克古希的頭球攻門，為西班牙保住2：1勝局，贏得歐國盃冠軍。



歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 瑞士 2：0 意大利

深夜3時 十六強1 德國 2：0 丹麥

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 英格蘭 2：1 斯洛伐克（90分鐘賽和1：1）

深夜3時 十六強3 西班牙 4：1 格魯吉亞

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 法國 1：0 比利時

深夜3時 十六強5 葡萄牙 0：0 斯洛文尼亞（踢完加時仍0：0，葡萄牙互射十二碼贏3：0）

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 0：3 荷蘭

深夜3時 十六強8 奧地利 1：2 土耳其

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 八強1 西班牙 2：1 德國（90分鐘賽和1：1）

深夜3時 八強2 葡萄牙 0：0 法國（踢完加時仍0：0，法國互射十二碼贏5：3）

06/07（星期六）

深夜12時 八強4 英格蘭 1：1 瑞士（踢完加時仍1：1，英格蘭互射十二碼贏5：3）

深夜3時 八強3 荷蘭 2：1 土耳其

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）

深夜3時 四強1 西班牙 2：1 法國

10/07（星期三）

深夜3時 四強2 荷蘭 1：2 英格蘭

14/07（星期日）

深夜3時 決賽 西班牙 2：1 英格蘭

歐國盃A組分組賽賽果

14/06深夜3時 德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06晚上9時 匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

19/06深夜12時 德國 2：0 匈牙利

19/06深夜3時 蘇格蘭 1：1 瑞士

23/06深夜3時 瑞士 1：1 德國

23/06深夜3時 蘇格蘭 0：1 匈牙利

歐國盃B組分組賽賽果

15/06深夜12時 西班牙 3：0 克羅地亞

15/06深夜3時 意大利 2：1 阿爾巴尼亞

19/06晚上9時 克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜3時 西班牙 1：0 意大利

24/06深夜3時 阿爾巴尼亞 0：1 西班牙

24/06深夜3時 克羅地亞 1：1 意大利

歐國盃C組分組賽賽果

16/06深夜12時 斯洛文尼亞 1：1 丹麥

16/06深夜3時 塞爾維亞 0：1 英格蘭

20/06晚上9時 斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜12時 丹麥 1：1 英格蘭

25/06深夜3時 英格蘭 0：0 斯洛文尼亞

25/06深夜3時 丹麥 0：0 塞爾維亞

歐國盃D組分組賽賽果

16/06晚上9時 波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜3時 奧地利 0：1 法國

21/06深夜12時 波蘭 1：3 奧地利

21/06深夜3時 荷蘭 0：0 法國

25/06深夜12時 荷蘭 2：3 奧地利

25/06深夜12時 法國 1：1 波蘭

歐國盃E組分組賽賽果

17/06晚上9時 羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜12時 比利時 0：1 斯洛伐克

21/06晚上9時 斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜3時 比利時 2：0 羅馬尼亞

26/06深夜12時 斯洛伐克 1：1 羅馬尼亞

26/06深夜12時 烏克蘭 0：0 比利時

歐國盃F組分組賽賽果

18/06深夜12時 土耳其 3：1 格魯吉亞

18/06深夜3時 葡萄牙 2：1 捷克

22/06晚上9時 格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜12時 土耳其 0：3 葡萄牙

26/06深夜3時 格魯吉亞 2：0 葡萄牙

26/06深夜3時 捷克 1：2 土耳其