歐國盃｜比利時爆冷輸波　盧卡古多次失機　兩度「食詐糊」破紀錄

比利時黃金一代逐漸褪去，但陣中仍有不少知名球星，然而今屆歐國盃首戰，卻以0：1不敵整體實力較弱的斯洛伐克。

比利時國家隊史神射手盧卡古（Romelu Lukaku），今場連番失機，又有兩次入球被VAR推翻，成為今場比賽焦點人物。



比賽第3分鐘，盧卡古便獲黃金機會。當時比利時由杜古發動反擊，傳中至奇雲迪布尼起腳，但被對方後衛擋到，皮球彈到無人看管的盧卡古腳下，但補射角度太正，隨後被對方門將沒收。

開賽僅3分鐘，盧卡古便獲黃金機會，但欠缺射門角度。（Getty Images）

2分鐘後，杜古再從右路發難，為盧卡古送出直線造成單刀，不過這名前鋒未有起腳，並在匆忙之中出腳捅走皮球。

斯洛伐克大難不死，即在第7分鐘憑艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz）把握杜古失誤，補射打開紀錄，之後比利時即使佔據優勢，仍一直無法改寫比分。第42分鐘，盧卡古再獲一次單刀機會，但在面對門將時將皮球踢出底線。

上半場結束前，盧卡古更有一次離譜失機。（Getty Images）

下半場比利時再度展開猛攻，並於第56分鐘由盧卡古在門前鏟射追和，但VAR介入後，表示盧卡古越位在先，入球無效。

第86分鐘，奧賓達（Lois Openda）從左路傳中，接應的盧卡古撞射入網，但球證查看VAR後再次宣判該名前鋒「食詐糊」，原來奧賓返在傳中前手球在先，因此再次入球無效。

下半場盧卡古再度「食詐糊」，更打破歐國盃紀錄。（Getty Images）

最終斯洛伐克將比數死守住在1：0，擊敗比利時全取三分，多次失機的盧卡古自然成為今場「戰犯」。根據Sofascore統計，他今場3次錯失黃金機會，評分6.0為全場最低。有趣的是，盧卡古亦成為歐國盃史上，第一個單場被VAR取消2次入球的球員。

自卡塔爾世界盃面對克羅地亞一役中，多次門前失機累輸比利時後，盧卡古便多次成為球迷取笑對象，更被取名「Lakaka」。今次類似情況重演，網民即大肆改圖，以及剪出他今場失機影片，笑稱「Lakaka回歸」。

賽後盧卡古向球迷舉起雙手，似乎是為自己表現不佳道歉。（路透社）

主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）賽後大感無奈：「球隊沒有什麼能改進的地方，我們創造了很多機會，如果能夠把握的話，這場比賽將變得更簡單。我們唯一做得不好的地方是終結能力，這是比賽的一部分，當然球員們都很失望。」

奇雲迪布尼今場發揮出色，有4次關鍵傳球，創造出1次黃金機會。（Getty Images）

斯洛伐克教練卡桑拿（Francesco Calzona），則大讚球隊表現出色：「我們的球員努力擊敗偉大對手，我跟他們說，我們要有相信自己能與最佳球隊一戰的心態。」

目前比利時排在E組第3，他們下一戰將是香港時間周六（22日）深夜3時，面對羅馬尼亞的賽事。