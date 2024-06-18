歐國盃｜麥巴比出師不利　射失單刀再鼻骨骨折　之後或戴面具上陣

法國在17日深夜迎來今屆歐國盃首戰，並以1：0小勝奧地利。不過焦點球星麥巴比卻出師不利，除錯失單刀機會外，更在完場前一次爭頂中受傷，導致鼻骨骨折，或會影響餘下兩場分組賽事。

不過報道指這名法國隊長不會接受手術，他更在社交平台向大家徵求關於戴面具的意見，似乎決意要帶傷出戰。



麥巴比今屆歐國盃出師不利。（路透社）

麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）在第38分鐘的傳中，令對方後衛自擺烏龍，為今場比賽唯一入球。這名法國隊長於55分鐘曾有一次單刀良機，當時他以速度壓過兩名奧地利球員，但獨自面對門將時卻射門斜出。

禍不單行的是，比賽第86分鐘，法國從左路開出罰球，麥巴比爭頂時撞到對方肩膀，隨即血灑球場，鼻骨似乎變形。由軍醫作簡單治療後，他亦退下火線。

麥巴比鼻骨骨折，更血灑球場。（路透社）

主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後坦言情況不理想：「他鼻子遭重創，我們需要再作檢查，但情況看起來相當複雜，對我們來說真的非常不幸。」被問到會否因此影響之後上陣，迪甘斯表示現階段無法給予確實答案。

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，麥巴比確認鼻骨骨折，但已離開醫院，暫不會接受手術，未知會否影響餘下兩場分組賽事；法國足總主席Philippe Diallo亦向記者表示，麥巴比不需做手術。

香港時間周二（18日）早上，麥巴比在社交平台X（前稱Twitter）發文：「對面具有什麼想法嗎？」似乎暗示會在之後比賽配戴面具出戰，有不少網民在下面以他戴上忍者龜面具的圖片回覆，為麥巴比之前在PSG收到隊友送上的禮物。

不少網民貼出麥巴比戴上忍者龜面具的圖片。（X圖片）

法國以1：0小勝奧地利後，暫與荷蘭同分，因得失球差排在D組第2。