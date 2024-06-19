理文東方直入亞冠二分組賽　日本韓國各有一代表　8月分組賽抽籤

亞洲足協周三（19日）公布2024/25球季全新賽制下，亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（AFC Champions League Two，又名亞冠二／ACL Two）的參賽球隊名單，香港兩支代表都直入分組賽。



亞洲足協在2024/25球季開始，將亞洲球會賽分為3個級別，分別是相等於以往亞洲聯賽冠軍盃的最高等級賽事「亞洲聯賽冠軍盃精英聯賽（ AFC Champions League Elite）」、次級的「亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（AFC Champions League Two）」和第3級別的「亞洲挑戰聯賽（AFC Challenge League）」。

香港在亞洲球會賽積分排名第8，由於最高級別的精英聯賽，需排行東區第6或以上才可獲參賽名額，香港獲得兩席亞冠二的參賽資格。

理文將以港超聯冠軍身份出戰首屆亞冠二。（資料圖片／夏家朗攝）

亞洲足協原本公布香港獲得一席分組賽資格（由港超聯冠軍理文獲得）、一席外圍賽資格（由足總盃冠軍東方獲得），但最終宣布東區所有球會都直入分組賽，意味東、理同樣直接出戰分組賽；原定可獲一席外圍賽資格的朝鮮，則沒有代表出戰，估計與牌照有關。日本、韓國和中國，也會各有一支球隊直入亞冠二分組賽，分別是廣島三箭、全北汽車和浙江FC。

東方為應屆香港足總盃冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

亞冠二東區參賽球會（全部直入分組賽）：

日本：廣島三箭

韓國：全北汽車

中國：浙江FC

泰國：泰港FC

澳洲：FC悉尼

馬來西亞：雪蘭莪

越南：待定（將有兩支球隊）

香港：理文、東方

新加坡：獅城水手、淡濱尼

印尼：萬隆



亞冠二分組賽將在9月17至12月5日間上演，東、西區分別設4個小組，每組均要踢主、客場；分組賽抽籤儀式會在8月16日舉行，抽籤機制稍後會公布。亞冠二決賽一場過，不設主客制，會在2025年5月17日舉行。