世界女排聯賽2024總決賽HOY TV免費直播 6.23晚日本意大利爭冠
撰文：顏銘輝
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FIVB世界女排聯賽總決賽將會在2024年6月20日至23日於泰國曼谷舉行，HOY TV將免費直播全部比賽。
中國女排在早前不敵日本女排出局，日本女排氣勢如虹，在4強淘汰巴西，打入決賽，HOY TV會在6月23日晚上9時30分直播日本與意大利爭冠。
中國女排早前參加世界女排聯賽香港站，連贏保加利亞、德國、土耳其及波蘭取得四連勝，令中國可以亞洲排名第一的身分獲得巴黎奧運參賽資格，同時她們亦取得世界女排聯賽總決賽的八強席位。
不過中國女排早前不敵日本女排出局，日本女排則有驚喜表現，在4強3：2淘汰強敵巴西，殺入決賽，將會在6月23日晚上9時30分與意大利爭奪冠軍，而傍晚6時則有巴西對波蘭的季軍戰。
世界女排聯賽總決賽HOY TV免費直播賽程表：
23/06（星期日）
【76台】18：00 季軍戰：巴西對波蘭
【77台】21：30 決賽：日本對意大利
世界女排聯賽總決賽中國大軍名單：
主攻：張常寧、王雲蕗、仲慧、王藝竹、莊宇珊
副攻：楊涵玉、高意、王文涵
接應：鄭益昕
二傳：許曉婷、丁霞
自由人：倪非凡
在巴黎奧運，每隊最多選12人名單參賽，另加1名後備替換傷兵。內地傳媒估計，留在國內的8名球員很大機會出戰奧運，換言之這班參加世界女排聯賽總決賽的中國女排副選，將要競爭餘下5個名額。