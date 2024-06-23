世界女排聯賽2024總決賽HOY TV免費直播　6.23晚日本意大利爭冠

FIVB世界女排聯賽總決賽將會在2024年6月20日至23日於泰國曼谷舉行，HOY TV將免費直播全部比賽。

中國女排在早前不敵日本女排出局，日本女排氣勢如虹，在4強淘汰巴西，打入決賽，HOY TV會在6月23日晚上9時30分直播日本與意大利爭冠。



中國女排將出戰世界女排聯賽總決賽。（廖雁雄攝）

中國女排早前參加世界女排聯賽香港站，連贏保加利亞、德國、土耳其及波蘭取得四連勝，令中國可以亞洲排名第一的身分獲得巴黎奧運參賽資格，同時她們亦取得世界女排聯賽總決賽的八強席位。

朱婷不會到泰國參賽。（廖雁雄攝）

不過中國女排早前不敵日本女排出局，日本女排則有驚喜表現，在4強3：2淘汰強敵巴西，殺入決賽，將會在6月23日晚上9時30分與意大利爭奪冠軍，而傍晚6時則有巴西對波蘭的季軍戰。

日本女排擊敗巴西殺入決賽。（世界女排聯賽）

世界女排聯賽總決賽HOY TV免費直播賽程表：

23/06（星期日）

【76台】18：00 季軍戰：巴西對波蘭

【77台】21：30 決賽：日本對意大利

香港站後，中國女排兵分兩路，主力留在國內，副選前往泰國參加總決賽。（廖雁雄攝）

世界女排聯賽總決賽中國大軍名單：

主攻：張常寧、王雲蕗、仲慧、王藝竹、莊宇珊

副攻：楊涵玉、高意、王文涵

接應：鄭益昕

二傳：許曉婷、丁霞

自由人：倪非凡



在巴黎奧運，每隊最多選12人名單參賽，另加1名後備替換傷兵。內地傳媒估計，留在國內的8名球員很大機會出戰奧運，換言之這班參加世界女排聯賽總決賽的中國女排副選，將要競爭餘下5個名額。