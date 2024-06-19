港超聯｜東方與盧比度續約3年至2027　執教時長有望超越李健和

應屆港超聯季軍東方，周三（19日）宣布與主帥盧比度續約3年至2027年，令這位前西甲射手有望成為東方近半世紀執教時間最長的主教練。



東方宣布，已與主教練盧比度續約3年至2027年夏天，指他任內帶領球隊獲得佳績，由2021年7月出任主教練開始，領軍86場獲52勝，勝率達61%，又提到：「縱然會方近年改變組軍方針，起用年青球員為核心，Chino仍在過去兩季帶領球隊取得不俗的成績，除連續兩年包攬『最佳青年球員』的獎座外，今季更贏得足總盃冠軍，來季將代表香港出戰亞洲聯賽冠軍盃2（ACL2）的賽事。」

東方同時提到，已與隊內部份球員續約，稍後會再公布。

盧比度今季首度領為東方奪得錦標，贏得足總盃。（東方）

盧比度曾在西甲落班，他在2010年來港以球員身份加盟傑志，效力「藍鳥」時曾成為香港足球先生，到2012年退役後轉任傑志助教並執教青年軍，其後一直是教練團成員，直至2020年離隊，並加入當時名為東方龍獅的東方足球隊，出任教練團成員，2021年7月接替李志堅，正式成為球會主教練。

盧比度連續兩季贏得最佳教練獎項，最佳青年球員的獎項，也連續兩季由東方球員奪得。（東方）

盧比度接任時，東方同時間改變營運方針，班費削減不少，但盧比度帶領東方的年輕陣容連年創出佳績，今季更贏得足總盃冠軍及重返亞洲賽，他亦連續兩季獲選為「香港足球明星選舉」的最佳教練。

倘盧比度能完成合約期，意味他將由2021年7月執教至最少2027年夏天，屆時將教滿6季，而東方近50年的主教練中，執教時間最長的已是70和80年代兩度執教的黃興桂（5個球季）及千禧年代的李健和（2008至2013及2018年下半季，5季半），意味盧比度有望成為東方近50年執教時間最長的主帥。