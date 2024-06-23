將軍澳行山｜漫步小夏威夷徑賞溪流瀑布　路程短易走啱夏日行

小夏威夷徑位於將軍澳附近，沿途可以欣賞到溪流、瀑布等大自然風光。其中，小夏威夷石澗是一個熱門的打卡點，您可以在清澈的石澗上感受被流水和綠蔭包圍的美景，而小夏威夷瀑布原是「小夏威夷游泳場」，現為堤壩遺址，在這裡感受昔日長約50米的儲水池的壯觀氣息。瀑布上游的景色也很美，而下游則有懸崖瀑布，不少人會在大石上拍照打卡。

距離：3.1 公里 ；Google時間：56 分鐘



在銀影路下車後，從油站對面涼亭旁的水泥級上走數步，依澳頭（地圖上名為凹頭）指示的方向右轉。之後沿石級下降，經過山墳後，右轉踏行山腹徑。期間會在水管下走過，中途會見到有山水，切記不可飲用。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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沿路一直在叢林中穿梭。沿路會遇到2個分支點，只要一直往前走便可，別向上/下行，續沿泥徑行走，在十字路口處依指示右轉踏上小夏威夷徑。之後經過小夏威徑瀑布，循徑上升。在心朗右轉衛奕信徑，最後上走至井欄樹乘車離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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路線資料（雞丁暟遊天下授權使用）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】