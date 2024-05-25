坪洲行山｜閒遊手指山再打卡壁畫 感受昔日工業重鎮變回寧靜小島
撰文：CATT’S BLOG
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低壓槽影響廣東，今周天氣持續不穩，有大驟雨及狂風暴，周末天氣稍緩，友人開線到坪洲閒遊，早上搭10：00分開出船班，10：35到達坪洲碼頭。
（行山日期：2024年4月27日）
坪洲是個風景優美的小島，面積不大，（上世紀）20年代曾是工業重鎮，如水泥廠、牛皮廠、火柴廠等曾在此地紮根，隨着時代變遷，各種工業逐漸式微，都已倒閉，坪洲變回寧靜小島。今日先由南面出發，到海邊走走，下銀洲亭。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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再上95米手指山，下山經東灣到釣魚公觀景台看釣魚公石，看罷沿海邊走至大利島，看過小島再沿路走回坪洲碼頭搭3：15開出船班搭回中環碼頭轉307巴士回大埔，今日超級閒遊，輕輕鬆鬆四個多小時遊了坪洲一圈。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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