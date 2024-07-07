荃灣行山丨川龍村至林徑上麥徑9段 下望河背水塘、八鄉車廠
撰文：CATT’S BLOG
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低壓槽影響下，今周天氣不穩，連日有雨，雨勢頗大，周三預佈天氣稍緩，小組活動繼續安排川龍下河背，路段平順不難走，且多退路，川龍村集合。
（行山日期：2024年5月22日）
早上天陰，感恩未有下雨，9時40分準時起步，三人行川龍村小巴站過對面馬塘，沿村路步至林徑入口，上行至岔口走白石橋方向，又見岔口，右方石級直上麥徑9段，沿路前行至廻旋處，向右走車路再轉入小路下行接河背越野單車徑，岔路走左邊下河背家樂徑牌坊大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿馬路往河背村，入村後沿村車路走回大欖隧道轉車站搭車離開，今日輕鬆走了11多公里，不用4小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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行山前先了解行山禮儀：
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建議放入背囊的行山裝備：
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