大埔行山｜暢遊梧桐寨瀑布區瀑布水豐 打卡主瀑及散髮瀑返萬德苑
撰文：CATT’S BLOG
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一股達強風程度的偏東氣流影響廣東沿岸，周三吹大東風，加上早前連日大雨，小組到梧桐寨賞瀑，瀑布應會很美。
（行山日期：2024年5月29日）
早上天陰天氣清涼，9點30分在牛欄窩站集合，人齊便沿村車路上行，經萬德苑旁山路入梧桐寨瀑布區，沿途賞瀑。先看井底瀑，下幾日雨後井底瀑瀑布水豐，拍照後回頭再上一段便到中瀑，中瀑好大水好美，隊友拍張照再慢慢上主瀑，天氣清涼，上行的路也不辛苦，約半小時上到主瀑，主瀑又名長瀑，水勢未算太猛。到達主瀑才11時多，時間尚早，先在主瀑拍照打下咭，照後再上散髮瀑才大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿山徑再上一段，接橫山徑、竹林路到岔口，向下返回萬德苑，到梧桐寨村公廁洗個面，再沿村徑出林村公路搭車回大埔午膳，今日8公里，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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行山前先了解行山禮儀：
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建議放入背囊的行山裝備：
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