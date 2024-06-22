歐國盃｜利雲度夫斯基復出無建樹　波蘭1比3不敵奧地利出局

撰文：蕭通
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歐洲國家盃6月21日上演D組第二輪賽事，波蘭雖有隊長利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）後備復出，惟球隊以1比3不敵奧地利，而尾場的荷蘭與法國踢成平手後，波蘭因為對賽成績不及奧地利，成為首支出局的球隊。

今場比賽在柏林奧林匹克球場（Olympiastadion Berlin）舉行，兩隊在首輪賽事都分別輸波，因此今仗可謂不容有失。上場因傷缺陣的利雲度夫斯基在今場先任後備，但波蘭在開賽9分鐘就落後，奧地利中堅查奧拿（Gernot Trauner）接應左閘美維尼（Philipp Mwene）的傳中，近距離頂入1比0。

奧地利在開賽易段就攻破波蘭大門，中堅查奧拿接應傳中頂入成1比0。（Reuters）

波蘭在30分鐘憑比亞迪克（Krzysztof Piatek）扳平，兩隊半場踢成1比1。

利雲度夫斯基在換邊後60分鐘落場，但他獲得極少供應，更目睹球隊被奧地利再攻入兩球。奧地利右中場巴姆加特拿（Christoph Baumgartner）在66分鐘把握機會在禁區內射成2比1。

歐國盃：波蘭老將利雲杜夫斯基傷癒復出，但仍無法協助球隊扭轉頹勢。（Reuters）
波蘭在落後二比一時，門將施捷斯尼掃跌奧地利中場沙比薩，連累球隊輸十二碼。（Reuters）

到了76分鐘， 沙比薩（Marcel Sabitzer）在禁區內遭波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）掃跌，球證直指十二碼，奧地利隊長阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）操刀射入成3比1。

奧地利之後有多次擴大比數的機會，惟始終無法把握，但足以全取三分，保持出線機會。

波蘭出局後，下仗對荷蘭將變成例行公事，奧地利則與法國交手。

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