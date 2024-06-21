歐國盃｜烏克蘭反勝斯洛伐克取今屆首勝 E組3隊同分比利時暫包尾
撰文：陳智深
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歐國盃E組次輪賽事，烏克蘭反勝斯洛伐克取得今屆第一場勝仗，暫時與羅馬尼亞及斯洛伐克一樣同得3分，守於小組第二位，比利時則暫以0分包尾。
烏克蘭上場被羅馬尼亞大炒後，今仗變陣出擊，以老將耶莫蘭高掛帥，門將則以杜賓取代上仗兩度犯錯的皇馬球員盧連。
不過變陣未為烏克蘭帶來驚喜，反而先失守。上半場17分鐘，斯洛伐克藉一次界外球組織攻勢，皮球落至夏拉斯連腳下，他交出一記靚傳送，由艾雲舒蘭斯先開紀錄。斯洛伐克領先1球返回更衣室。
換邊後9分鐘辛真高左路傳中，沙柏蘭高突入中路熨射追成1：1，這亦是烏克蘭今屆的第一個入球。其後烏克蘭繼續加強進攻，至80分鐘沙柏蘭高直線前傳予耶梅卓克，他以巧妙控球避過出席封阻但有「避波」之嫌的斯洛伐克門將杜巴夫卡，射向空門，對方隊長史堅拿衝前解圍不果，烏克蘭反超前2：1。
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