歐國盃｜麥巴比缺陣法國鋒線乏力　基沙文1分鐘內連失良機

沒有了麥巴比，法國進攻陷入困境？

歐國盃第二輪，D組迎來法國對荷蘭的焦點大戰，法國前線今仗由基沙文孭飛，這名馬體會球星卻在今場錯失兩次黃金機會，結果雙方互交白卷，為今屆賽事首次0：0。基沙文的表現就像盧卡古上身，賽後他亦表示羞愧不已。



法國當家球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩），上輪末段爭頂時撞傷而導致鼻樑骨折，今仗會否戴上「忍者龜」面罩出戰，一直被受外界關注。

賽前熱身時，麥巴比戴上全黑面罩現身，但最終未有上陣。（路透社）

雖然已恢復操練，賽前熱身又戴上專門訂製面罩，不過麥巴比今仗仍被主帥迪甘斯安排坐在後備席上。法國由馬古斯杜林（Marcus Thuram）擔任單箭頭，基沙文（Antoine Griezmann）在後方任進攻中場。

失去麥巴比的法國實力依然強大，面對荷蘭全面佔據優勢，壓制着「橙衣兵團」攻勢一浪接一浪，然而即使全場製造出不少機會，卻一直未能將皮球送入白界。

任單箭頭的馬古斯杜林今場表現平平。（Getty Images）

基沙文一分鐘連失兩黃金機會

第14分鐘，拉比奧特（Adrien Rabiot）與隊友撞牆入楔，單刀情況下，選擇無私橫傳予基沙文，但後者竟門前「撻Q」，隨即被荷蘭球員大腳解圍。

僅半分鐘後，基沙文再獲一次破門機會。尼高路簡迪（N'Golo Kante）左路殺入禁區，吸引四人防守後橫傳，基沙文在十二碼點附近起腳，但柱邊出界未有中龍。

僅半分鐘後，基沙文在十二碼點附近失機。（微博影片）

之後法國再有不少攻勢，至64分鐘，今場擔任隊長的基沙文又有一次單刀機會，但踉蹌之下射在門將身上，狀甚狼狽；之後荷蘭憑沙維西蒙斯（Xavi Simons）破門，但因隊友處於越位位置，被判干擾門將而入球無效，最終雙方以0：0握手言和。

基沙文在64分鐘再度錯失黃金機會。（微博影片）

法國今場共有15次攻門，預期入球（xG）為1.42，全隊2次黃金機會均來自基沙文。這名馬體會球員賽後亦難掩失望：「我有2次破門機會，但當時腳下絆倒了，真的很羞恥。」

缺少麥巴比的法國，似乎真的變得不懂入波，不過迪甘斯不以為然：「我毫不擔心，（悶和）只是比賽的名字，若球隊無法創造多少機會的話，我會更擔心。」他也未有責怪基沙文，更稱讚該名球員為球隊貢獻良多。

這名主帥續表示，今場讓麥巴比坐在後備席是更明智決定：「若這是決定性一仗，我會再三考慮是否派他上陣。」

麥巴比今仗坐足全場，法國破門乏術。（路透社）

法國目前與荷蘭同得4分，因入球較少暫列次席。雖然進攻乏力，兩場合計只入1球，不過由於同組的波蘭已確定出局，法國只要下場對波蘭拿到1分，最低限度亦能以最佳第三名身份出線。

只是麥巴比未確定何時能夠復出，在前鋒馬高斯杜林表現平平情況下，迪甘斯或許真要想辦法改善球隊入球能力。

法國今仗前場頗有「盲頭烏繩」之感，曹亞文尼曾有一次離譜遠射。（微博影片）