歐國盃｜A組最後一輪周日深夜上演　電視直播德國鬥瑞士爭首名

歐國盃進入最後一輪分組賽，周日深夜率先有A組煞科，兩場分組賽同時舉行，德國會與瑞士爭奪首名出線的資格，蘇格蘭則惡鬥匈牙利，爭取最佳第三名的機會。



歐國盃踢畢第二輪分組賽後，已落實首名出線的有兩隊，分別是兩連勝的西班牙和葡萄牙，而A組的德國雖然同是兩戰全勝，已肯定以小組首兩名進入淘汰賽，但仍要與手握4分的瑞士在最後一場分組賽爭奪首名資格。A組首名將會在16強對C組次名球隊，很大機會是斯洛文尼亞或丹麥。兩場比賽NowTV都會設直播。

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德國首兩場分組賽全勝。（Getty Images）

德國作為東道主，首兩輪分組賽分別以5：1大勝蘇格蘭，再2：0擊敗匈牙利，瑞士則先3：1挫匈牙利，但對蘇格蘭則只以1：1賽和。有主場之利的德國氣勢如虹，肯定獲看高一線，不過兩軍近3次交手，瑞士都不敗，而德國和瑞士今仗若各得1分，便能達到各自目標——德國可首名出線，瑞士也足夠晉級洶汰賽。

瑞士大有機會打入淘汰賽。（Getty Images）

不過德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）坦言，並不擔心足球方面的事，更大的憂慮是比賽場地——法蘭克福的森林球場草地，這個球場去年前曾舉行NFL慕尼黑賽，在完成連串美式足球賽事後曾重鋪草地。

森林球場早前已踢過兩場歐國盃賽事，分別是比利時0：1不敵斯洛伐克和英格蘭1：1丹麥，拿高士文認為草面頗為「跣腳」:「我不太擔心足球的事，但更關心球員受傷的風險。我們從球員們身上，例如比寧咸，看到嚴重受傷的風險，只要跣低便有機會受傷。」他指出，英格蘭中場迪格蘭賴斯在此比賽時也曾跣腳，「有些處境真的很危險。」

拿高士文認為森林球場的草面重鋪後非常跣腳，令球員冒更大受傷風險。（Getty Images）

A組另外兩隊蘇格蘭和匈牙利，前者有1分、後者0分，但兩隊都仍有機會成為4隊晉級最佳第三名球隊之一。蘇格蘭自從在1996年歐國盃贏過瑞士後，就未曾在歐國盃贏過波；而他們也未曾在國際大賽晉級過淘汰賽階段，若要創歷史，今仗最少要取得1分才能保住晉級希望。