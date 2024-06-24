歐國盃｜德國最強後備兵屢建奇功　補時追和瑞士扭轉晉級形勢

德國靠後備中鋒富克洛（Niclas Füllkrug）在92分鐘頭槌建功，以1：1追平瑞士，保住A組首名。富克洛可說是德國的最強奇兵，今屆3場分組賽全是後備上陣，3次攻門轟入兩球。加上世界盃，富克洛4次在大賽後備入替建功，成為德國史上大賽後備入球王。被問到時常後備入波的秘訣，富克洛賽後坦言沒有，並表示不習慣做後備。



富克洛頭槌建功，德國追成1：1平手，得保小組首名。（Getty Images）

踢到90分鐘，德國仍落後0：1，如果以這個比數完場，德國會以小組次名晉級，瑞士則後上奪首名。如果德國次名出線，在十六強就會面對B組次名，較大機會是對意大利。然而，富克洛的補時入球改變了晉級形勢，幫助德國保住首名晉級。德國晉級後會對C組次名，目前C組排次席的是丹麥。

從另一角度看富克洛的頭槌。（Getty Images）

被問到時常後備上陣入波有沒有秘訣，這位31歲多蒙特中鋒說：「沒有。我其實不習慣（在球會比賽）做後備落場。為球隊注入活力是十分重要的。今場所有後備球員表現都好好，舒洛達碧克也是，大衛拉林也是，我的入球來自他的傳中。對球隊及我而言，也是美好的時刻。」

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「這個不是保住我們不出局的入球，但其實改變了出線形勢，現在我們或者會面對一個較輕易的對手，相比我們次名晉級的話。不過，我們如果想成為歐國盃冠軍，就必須要戰勝任何對手。」

富克洛的入球幫助德國守住小組首名。（Getty Images）

助攻的大衛拉林說：「富克洛入到更衣室，他說有人將我們跟奧當高及紐維利比較，十分有趣。我們都記得那球傳中，如果我們這個入球也這樣被人銘記，也是一件好事。」那場是2006年世界盃分組賽德國對波蘭，奧當高及紐維利兩位後備兵合作，前者傳中，後者射入，在補時領德國以1：0取勝。

富克洛的戰術作用很大，令德國有變招的空間。（Getty Images）

身高接近1.9米的富克洛是德國的變招，若果以夏維斯為正選前鋒的戰術欠功效，就可以派富克洛上陣踢簡單足球，利用高波傳中轟炸對手禁區。富克洛今仗在76分鐘入替入替穆斯亞拿，92分鐘頂入追和的重要頭槌。在今屆歐國盃揭幕戰，富克洛在63分鐘入替夏維斯，68分鐘即入波，最後助德國大勝5：1。

富克洛今場入替穆斯亞拿。（路透社）

富克洛是今屆歐國盃暫時唯一一位後備入兩球的球員，在過去3場分組賽，他未試過正選，後備上陣共73分鐘，3次攻門，有兩球進賬，效率驚人。上次有德國球員在一屆歐國盃以後備身分上陣入兩球，已經是1996年的比亞荷夫。

在兩年前的世界盃，富克洛同樣擔任這個角色，場場後備上陣，對西班牙在70分鐘入替，到83分鐘射入追平1：1的入球，而對哥斯達黎加一戰，他在55分鐘入替，先助攻再入波，領球隊反勝4：2。富克洛4次在大賽後備上陣入波，成為德國大賽的後備入球王。富克洛大器晚成，兩年前才開始為國披甲，共代表德國19次上陣，其中只有6次正選，攻入13球，交出兩次助攻。