歐國盃｜英格蘭法國荷蘭睇住波入16強　全憑最佳小組第三名之奧妙

歐國盃B組昨日（24日）踢完所有分組賽，西班牙及意大利攜手入十六強，克羅地亞以2分排小組第三名。雖然英格蘭、法國、荷蘭未踢最後一輪分組賽，但當B組形勢塵埃落定後，英、法、荷至少可以憑最佳第三名出線，提早獲得十六強資格。



歐國盃A組及B組的分組賽全部完結，德國、瑞士、西班牙及意大利憑小組頭兩名闖入十六強，匈牙利以3分排A組第三名，而克羅地亞則以2分排B組第三名。在今屆歐國盃，除了小組頭兩名晉級外，在6組中成績最好的4支小組第三名亦能打入十六強。

C組的英格蘭兩戰一勝一和得4分，暫居小組榜首，至少可以小組第三名完成。D組的法國及荷蘭成績一樣，也是有4分，暫列小組頭兩名，兩隊都至少可以小組第三名完成。英、法、荷各有4分，萬一他們在最後一輪輸波失準跌到第三名，成績亦肯定比A組的匈牙利（3分）及B組的克羅地亞（2分）好，可以成為其中一支最佳第三名晉級。故此，英、法、荷能夠提早一輪晉級淘汰賽。

目前已經有8支球隊取得十六強資格，包括A組的德國、瑞士、B組的西班牙、意大利、C組的英格蘭、D組的法國、荷蘭、F組的葡萄牙。