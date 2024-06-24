歐國盃｜哈利卡尼40分鐘發言穩英格蘭軍心　撐修夫基反擊名宿質疑

今屆歐國盃，英格蘭首兩場分組賽的表現引來不少批評，主帥修夫基成為眾矢之的，不過隊長哈利卡尼在記者會用了40分鐘回應提問，過程中力撐修夫基，更直斥名宿意見多多，影響英格蘭軍心。



哈利卡尼周日出席記者會，用40分鐘來為主帥及球隊辯護。（Getty Images）

英格蘭在分組賽兩戰錄一勝一和，第一場以1：0小勝塞爾維亞，已引來外界質疑；第二戰與丹麥1：1打成平手，還一度陷於被動，修夫基自然被媒體及球迷「狂插」。

《The Athletics》報道指，哈利卡尼（Harry Kane）在周日（23日）的媒體日上，足足花了40分鐘去回應球隊近日遭受的批評。

這名英格蘭隊長力撐修夫基是主帥最佳人選：「對於他為這球隊及國家所做的事，我無法用言語來形容，現在的國家隊與以前完全不同。我認為英格蘭主帥是一份非常艱難的工作，他總是遭受批評與質疑，但他交出的數據已說明一切——我們真的很成功。」

哈利卡尼認為修夫基（左）已「用紀錄說話」。（Getty Images）

哈利卡尼上場因經常回後，多次與菲爾科頓及比寧咸在中前場撞位，他承認自己與幾名前場球員在位置上的紀律不佳，相信多踢幾場比賽後便會改善。

提及英格蘭上仗面對丹麥未能取勝，哈利卡尼則有另一種看法：「如果連贏兩場3：0，外界都期望我們能奪冠的時候，也可以在第一場淘汰賽便遇上逆境，從而出局。我不認為在賽事初期面對困境是壞事，這能讓你意識到，可能會因一場比賽表現不佳而被淘汰。」

暗示名宿譁眾取寵 望為年輕球員著想

英格蘭名宿連尼加，日前公開批評「三獅軍團」丹麥隊的表現不堪，以「糞便」（S**t）形容，哈利卡尼在這次記者會上亦有正面回應。

英格蘭名宿連尼加，日前炮轟英格蘭表現不堪。（Getty Images）

「我從不想對任何球員不敬，特別是那些曾代表英格蘭出賽的球員。」他表示，明白那些名宿有責任誠實表達意見，但認為他們亦肩負身為前英格蘭球員的責任。「請記住穿上這件球衣是什麼感覺，而且他們所說的話我們會聽到。」

被問到有否嘗試與連尼加聯絡時，哈利卡尼認為目前來說沒有必要，又暗示很多人為了收視及宣傳自己頻道，從而譁眾取寵：「我不是要他們不做好自己的工作，他們的工作便是分析比賽及球員，但從我的角度來看，他們知道為英格蘭比賽的困難之處，因此有時候或可以退後一步。」

哈利卡尼表示很多人為了點擊率而做「標題黨」。（路透社）

《The Athletics》分析認為，讓哈利卡尼出席記者會，是為了在球隊遭受猛烈批評下穩定軍心。然而有趣的是，哈利卡尼大讚修夫基對細節處理出色，稱出場球員上場時都知道要做些什麼。然而上場對丹麥賽後，他曾表示當球隊縮後時，不少球員都不知道如何施壓，又不知道誰應該上前。

當然，英國傳媒向來比較多言，球隊在場上自然一舉一動都被密切關注，此情況下，球員會受到更大壓力；不過修夫基保守而固執的執教風格，亦是他們備受批評的主因之一，與其讓名宿及媒體收口，倒不如專注提升球隊表現，至少不應再出現各球星「各有各踢」的畫面。