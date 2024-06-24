歐國盃球評︱修夫基平庸之惡　英格蘭四次錯過炒人時機種禍根

2024歐洲國家盃（歐國盃）分組賽來到第三輪，最受爭議人物莫過於英格蘭領隊修夫基。手執比寧咸、卡尼、科頓、沙卡、賴斯等一眾歐洲足球頂級球員，卻一而再以「燒鵝的價錢，踢出蔗渣的味道」，白白浪費一班好球員，批評之聲不斷。

兩戰過後1勝1和累積4分，英格蘭出線不成問題，然而修夫基的平庸，很可能令國民「足球回家」的美夢，又一次落空。



修夫基在今屆歐國盃領軍表現持續受批評。（Getty Images）

英格蘭在谷底中遇上修夫基

偉大的教練，不一定擁有亮麗的球員生涯，因此修夫基的平庸，跟他球員年代不過爾爾，甚至1996年歐國盃4強射失十二碼沒有必然關係。2006年在米杜士堡退役，隨即接手當上領隊，領軍第三季球隊降班英冠，延至2009年10月終被炒。暫別足球4年，2013年當上英格蘭U21領隊，2016年歐國盃16強出局後鶴臣離任，修夫基當時曾說過不想接棒，不料英格蘭足總找來的艾拿戴斯，只教過一場便因醜聞下台，帥位還是落在不情不願的修夫基身上。

當時英格蘭正處於低潮期，2014世界盃分組賽出局，2016歐國盃16強竟不敵冰島出局，信心跌至谷底。以修夫基當時的資歷，根本未夠班教國家隊，惟英格蘭主帥這份工難度很可能僅次英國首相，外籍名帥艾歷臣、卡比路先後失敗，鶴臣離任，連艾拿戴斯亦來去匆匆之下，英格蘭足總已經近乎無人可選。

2020歐國盃英格蘭在決賽中領先，卻被意大利反勝。（Getty Images）

由「雷聲大、雨點小」變回正常水平

修夫基在沒有任何期望之中上場，2018世界盃英格蘭抽到好簽，分組賽不敵比利時次名出線，16強互射十二碼淘汰哥倫比亞，8強勝瑞典，4強戰至加時不敵克羅地亞，就算季軍戰再負比利時，一個帶點驚喜的殿軍，再次燃起國民對國家隊的希望。

自詡現代足球發源地的英格蘭，自從1966年奪得世界盃冠軍後，男子成年足球隊未再在任何大賽奪標。歷年出產球星不少，每次大賽往往都是「雷聲大、雨點小」，修夫基的最大功勞，在於有自知之明，不會因傳媒吹捧而托大，踢法不求華麗進取，但求穩穩陣陣，面對弱隊順利穩贏，回復球隊本身應有水平。對於當時的英格蘭，修夫基確是適當人選，球隊一步步走出谷底，重拾自信。

當英格蘭粒粒皆星，修夫基領軍弱點盡露。（Getty Images）

球隊進化後他已不再合適

一年後首屆歐國聯，英格蘭又一次晉身四強，又一次戰至加時，今次不敵荷蘭，最終得第三名。連續兩年大賽入四強，英格蘭正處於上升期，歐國盃因疫情延至2021年上演，英軍由16強淘汰德國起一路殺入決賽，面對意大利2分鐘已領先1：0，取得優勢後卻變得保守，想縮後守住勝利，結果先被意大利追平，繼而互射十二碼中敗陣。

修夫基因派出拉舒福特、辛祖和沙卡三名小將操刀而全數射失備受各界批評，大家將焦點放在他的排陣、用兵，忽視背後一個更大問題——他缺乏一個頂級主帥的心態：面對強隊，不懂得如何在領先之下取勝。

意大利那一仗面對旭日初升的英格蘭基本上已毫無辦法，正正因為修夫基的不懂得贏，領先之中選擇縮後，希望保住勝利，最後才火燒後欄。那已超越他戰術保守、臨場調動失當以至球隊管理能力，而是在大賽關鍵時刻的取態。明顯地，他沒有皇馬主帥安察洛堤那種落後時冷靜自若，領先之中保持優勢的王者姿態。

英格蘭領先丹麥，前鋒卡尼竟多數站在左閘位置。（影片截圖）

英格蘭領先後卡尼竟站在這位置

沒有這方面的能力，不是修夫基的錯，從一開始，他已不過是個未曾在大球會證明自己的新晉教練。無可否認，他上任的時候，修夫基逐步將英格蘭從谷底中拉上來，不過當三獅軍團已進化成一支理應可問鼎冠軍的球隊，他便顯然能力不足。

如今一班英格蘭球員在所屬球會都是獨當一面的球星，任何球迷都可看到，在球會比賽表現耀眼的比寧咸、科頓、卡尼、沙卡、賴斯等等，在今屆歐國盃完全踢不出水準。無論對塞爾維亞還是對丹麥，兩場分組賽英格蘭均在早段先取入球，領先之下修夫基再次選擇龜縮，SKY電視點出英格蘭在領先丹麥後的球員平均企位，全軍所有球員都縮在後場禁區邊附近，中鋒哈利卡尼竟站在左閘附近位置。

修夫基在批評聲中仍獲隊長卡尼力撐。（Getty Images）

英格蘭四次錯過炒人時機種禍根

擁有令其他球隊艷羨的中前場陣容，英格蘭的表現當然令人大失所望，整支球隊踢得差，他將矛頭指向阿歷山大阿諾特，阿諾在利物浦踢右閘，修夫基連續兩仗將他放在中場中路夥拍迪格蘭賴斯，然後他的說法是：「我們都知這是個實驗，我們都知道我們沒有一個加雲菲臘斯的自然替補。」這言論進一步暴露修夫基的不足——原來沒有某一個球員，他便不懂得教。

修夫基的執教能力，英格蘭足總豈會不知？2018世界盃四強負克羅地亞、2019歐國聯四強負荷蘭，尚可稱球隊正在重建當中，情有可原；到2020歐國盃決賽在優勢中被意大利反勝，應是修夫基下台最恰當時機，不知是人選問題還是始終能時隔逾半世紀再闖決賽，他仍獲留任；到2022世界盃8強不敵法國，修夫基能力見底已是不爭事實，第四次大賽失利依然讓他領軍，種下今屆歐國盃愈踢愈差的禍根，那便是英格蘭足總的決策問題。