巴黎奧運︱信和4大商場大電視高清直播賽事　50個運動活動揭序幕

巴黎奧運今年7月26日開幕，信和集團旗下4大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將以高清大電視直播精彩賽事，當中奧海城更會在同一時間提供3個電視台的賽事直播。



香港霹靂舞運動員施嘉鑫（BBoy C Plus）與曾子驊（BBoy Think）表演炒熱全場氣氛。（公關提供）

3年前疫情下的東京奧運，出街一齊睇直播成為香港人一個開心集體回憶，今屆賽事信和上述4大商場會提供奧運賽事直播，當中奧海城中庭將換上「薰衣草紫」賽道的田徑運動場，讓市民在430吋高清電視前一同觀賞賽事，感受巴黎奧運現場熾熱氣氛，場內亦設置不同種類的體感訓練設備讓大家一試身手。

信和旗下多個商場將舉辦逾50個運動及奧運相關活動，當中包括與電視台舉辦星級打氣大會、與多個本港運動團體舉辦各項運動體驗日、聯同運動員舉辦運動挑戰等，供市民免費參與。

奧海城今日舉行《齊撐運動員啟動禮》，為信和集團商場逾50個運動活動揭開序幕。（公關提供）

奧海城今日舉行《齊撐運動員啟動禮》，為信和集團商場逾50個運動活動揭開序幕，香港霹靂舞運動員施嘉鑫（BBoy C Plus）與曾子驊（BBoy Think）以霹靂舞表演炒熱全場氣氛，並分享比賽心路歷程。

前香港男子劍擊運動員張小倫稱：「作為運動員面對如此大型的國際比賽一定很大壓力，但我希望各參賽運動員可以將這個壓力化為動力，於比賽時保持信心，祝願他們在奧運會中再創佳績，並以平常心面對及享受過程。」

前香港男子劍擊運動員張小倫祝願港隊在奧運會再創佳績。（公關提供）

香港男子羽毛球運動員伍家朗則表示：「作為運動員，比賽期間收到香港市民及親友的打氣說話祝福是非常感動的，雖然比賽期間要專心備戰，未必可以即時回應，但我肯定全部都收到並對我有很大的鼓勵。」

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛表示，港協暨奧委會一直全力支持香港運動員準備奧運會，並感謝商場投放資源，直播賽事之餘更舉辦多場打氣會，凝聚市民一起為運動員打氣，提升他們的士氣和信心。他對香港運動員充滿信心，期望他們創出佳績，同時亦希望大眾藉奧運的熱情一同投入運動。