巴黎奧運2024｜賽程表、時間、焦點賽事懶人包 10大看點一文睇清
巴黎奧運將於2024年7月26日開幕，是法國相隔100年後再次舉辦這項體育盛事。
今屆奧運有什麼值得留意？《01體育》帶你一文看清楚。
【1】巴黎奧運日期、賽程
2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，殘奧則於8月28日至9月8日舉行，值得一提的是，今屆奧運將為首次男女運動員比例達到50：50。
今次賽事共設32個大項、48個分項、329個小項。中文賽程表按此，進入項目賽程時請先在右上角切換成自己的時區。巴黎奧運2024香港隊名單/賽程（持續更新）
今屆巴黎奧運直播，可由TVB、ViuTV、HOY TV以及香港電台免費收看。
【2】十大奧運焦點賽事
100米短跑：女子決賽8月3日、男子決賽8月4日 賽程
劍擊：7月27至8月4日 賽程
游泳：7月27至8月4日 賽程
足球：男子決賽8月9日、女子決賽8月10日 賽程
籃球：男子決賽8月10日、女子決賽8月11日 賽程
馬拉松：男子決賽8月10日、女子決賽8月11日 賽程
羽毛球：7月27至8月5日 賽程
乒乓球：7月27至8月10日 賽程
體操：7月27日至8月5日 賽程
排球：7月27日至8月11日 賽程
【3】巴黎奧運新增項目
2024巴黎奧運新增霹靂舞（Breaking），設男子及女子個人兩個小項；運動攀登（Sport climbing）則增加男子速度及女子速度兩個小項。
【4】男女子百米飛人介紹
上屆東京奧運百米短跑決賽，意大利的積及斯（Lamont Marcell Jacobs）以9.80秒奪金，成為「後保特時代」的首名奧運男子百米飛人。不過這名法國跑手2023年飽受傷患困擾，未有奪得大賽獎項。當然，值得留意的男飛人，還有亞洲紀錄保持者「蘇神」蘇炳添。
女飛人方面，牙買加的費莎（Shelly-Ann Fraser-Pryce）亦是賽事焦點，今年37歲的「迷你火箭」被譽為史上最偉大短跑運動員之一，今屆很可能是她最後一次出戰奧運。
【5】香港運動員
香港運動員在上屆奧運成績彪炳，張家朗在男子花劍個人賽奪香港史上第二面奧運金牌；另外還有「飛魚」何詩蓓奪兩銅，空手道的劉慕裳、「乒乓三寶」李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及「牛下女車神」李慧詩，亦分別奪得銅牌。
今屆奧運，港隊暫時於游泳、劍擊、滑浪風帆、單車、帆船及乒乓球等項目獲得入場券，張家朗、何詩蓓再次力爭獎牌。巴黎奧運2024香港隊名單/賽程（持續更新）
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【6】巴黎奧運2024比賽場地
作為旅遊聖地，2024巴黎奧運的比賽場地亦備受關注。地標艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、榮軍院等歷史建築，都會成為比賽景觀之一；壯麗的巴黎大皇宮，更是張家朗力爭衛冕的比賽場地。
為保護環境，今次奧運將不建造新場館，除現有地點外，不少比賽場館都為臨時搭建，比賽後將拆卸。
【7】陣容華麗的巴黎奧運贊助商
在法國辦奧運，一切都盡顯華麗與品味。LVMH成為巴黎奧運及殘奧高級合作夥伴（Premium Partner），旗下擁有Louis Vuitton、Christian Dior等國際知名品牌，LVMH在官方網頁指出，「今次史無前例的合作，會致力將法國及巴黎的吸引力帶到全球」。
巴黎奧運獎牌也是由LVMH旗下的高級珠寶品牌Chaumet負責設計及製作，名酒品牌Moët Hennessy亦會在款待區提供葡萄酒及蒸餾酒迎賓。
【8】巴黎奧運吉祥物
巴黎奧運吉祥物名為Phryges，取自帽子名字Phrygian，紅色主體加上眼睛，剛好包括了法國國旗的紅、白、藍三種顏色。
這頂帽子又被稱為「自由之帽」，為法國代表人物瑪麗安娜佩戴（Marianne），象徵自由與理性，是法國大革命的重要象徵。
【9】巴黎奧運開幕典禮
今屆巴黎奧運是史上首次在場館以外舉行開幕典禮，屆時將有超過1萬名運動員在塞納河上坐船巡遊進場，船線全長6公里，沿途更設有80個巨大螢幕。
法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）上月表示，今次開幕禮將能容納32.6萬人，並預計有約20萬人會在塞納河附近的建築上觀看。大會表示，今次開幕典禮將利用日落的自然光，在巴黎市中心的塞納河沿岸，照亮世界上所有最優秀的運動員，為觀眾帶來前所未有的體驗。
【10】選手村
今屆巴黎奧運提倡性別平等及環保，其奧委會表示，目標是成為有史以來最具永續性的運動盛會。除不加建場館外，今次的選手村以100%可再生材料建造，原址為當地的貧困地區及工業荒地。
為求環保，選手村將不設冷氣，達到總理馬克龍追求的「綠色奧運」；此外，今屆與東京奧運一樣，選手村亦用上紙板床。英國《天空新聞》報道稱，紙板床可承受250公斤的重量。
早前報道指，主辦單位將為選手提供30萬個安全套，亦成為話題之一。
選手村房間設計：