巴黎奧運｜曾強姦12歲女童　荷蘭沙排選手照打奧運獲讚「模範」

巴黎奧運開幕在即，荷蘭沙灘排球選手雲迪韋迪（Steven van de Velde）近日落實取得代表荷蘭出戰奧運的資格，他的一段黑歷史隨即被重提。



現年29歲的雲迪韋迪，落實獲選代表荷蘭出戰奧運沙灘排球項目。然而英國多間媒體隨即報道，雲迪韋迪在2014年在英國強姦一名網上認識的12歲女童，他其後於荷蘭被捕，並引渡到英國受審，承認3項強姦罪下，在2016年遭判處入獄4年，但在英國服刑短時間後又回到荷蘭服刑，惟餘下刑期按荷蘭法律調整，在2017年便出獄。

雲迪韋迪將代表荷蘭出戰巴黎奧運沙灘排球賽事。（Getty Images）

遭傳媒廣泛報道後，荷蘭排球總會在官方網站上以「支持雲迪韋迪——他很清楚自己的過去無法抹去」為題發文，文中強調雲迪韋迪「當時與一名女童發生性關係，而在英國法律下，與未成年人發生性行為即是強姦」。

荷蘭排總總監Michel Everaert稱，他們「清楚雲迪韋迪的過去」，並在讓雲迪韋迪重返排球場前，就此向荷蘭奧委會及國際排球協會「作深入討論」，他道:「當時他按英國法律被判監，也已完成他的刑期，之後，我們就一直跟他保持聯絡，現在他已完全重新融入荷蘭排球社群。他回歸之後，作為職業球員和作為一個人，一直都是模範，我們沒有質疑他的理由。」

荷蘭排總發文支持雲迪韋迪。（Nevobo）

美國CNN報道指，雲迪韋迪當年在英國服畢部份刑期後，就獲引渡到荷蘭繼續服刑，2017年出獄後重新展開排球生涯。在他刑滿出獄後翌年，他曾接受荷蘭國家電視台訪問，直言：「我的確做過那樣的事（強姦女童），但已無法逆轉，所以我要承受後果。當然，大家可以批判我，這是我人生犯過最大的錯誤。」

雲迪韋迪獲荷蘭排總支持。（Getty Images）

雲迪韋迪目前已婚，也育有一子，他在荷蘭排總的文章中稱：「我明白在這個最大型的體育賽事（指奧運會）前夕，這件事會引來國際媒體注意。我的家人、朋友、身邊所有人和同業給予我機會，在我年輕時犯了人生最大錯誤後，重新接受了我。」他又感謝荷蘭排球總會，並道：「我回想自己年輕時很沒安全感、未準備好成為頂級運動員，而且也不快樂，我不知道自己的價值、也不知道自己想要什麼。」

荷蘭排總在聲明中表明支持雲迪韋迪，稱已找來專家諮詢，認為雲迪韋迪重犯的機會為零，並強調他「符合所有代表奧運的資格」。而國際奧委會則強調，在取得資格後提名個別運動員的責任全在國家及地區奧委會身上，「如有任何問題，請向荷蘭奧委會查詢。」