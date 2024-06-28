美國足球場突現30米闊巨型天坑　「超現實如電影」瞬間吞噬設施

在美國伊利諾伊州城市阿爾頓（Alton）一個公園中的球場突然地陷，出現了一個巨型天坑，據《美聯社》報道，這個天坑至少30米闊，最多15米深。當地官員以「超現實」及「像電影」形容這次地陷。

事發在當地時間周三（26日）早上約9時，有閉路電視影到地陷一刻，將一座球場燈柱吞噬，翻起塵土。這宗球場地陷無人受傷，球場公園及附近道路已經封閉，相信事故與地下礦場有關。



地陷發生在阿爾頓（Alton）的哥頓摩亞公園（Gordon Moore Park）中的球場。（路透社）

在阿爾頓市哥頓摩亞公園（Gordon Moore Park）的球場，周三早上約9時發生嚴重地陷。從閉路電視片段見到，翠綠的人造草地凹陷，之後凹陷範圍不斷擴大，一座球場燈柱傾斜，轟然倒在大坑之中，先揚起一陣灰色的塵埃，接着一陣夾雜啡色與灰色的塵土衝天而起，整個過程大約10秒。

有閉路電視影到事發一刻。（網上片段截圖）

這個公園有19個足球及美式足球場、8個網球場及1個27洞高爾夫球場，很多青少年的體育比賽會此舉行，幸好事發早上沒有人使用場地，沒有傷亡。在《美聯社》報道中，阿爾頓市的公園及康樂總監Michael Haynes透露，這個天坑至少30米闊，最多15米深。

「從表面看，一切突然發生。一切都被吞噬。事實上，我們有一座燈柱在場中間，它消失了。」Michael Haynes說：「太超現實了。有點像電影，地面從你的腳下掉下去。」目前公園及附近道路已被封閉，他表示暫時不清楚怎樣修復天坑，工程師及地質學家很可能會參與檢測，了解附近地面的穩定性，調查事故原因。

「這個礦場已經在這裏存在數以十年。」Michael Haynes表示：「以前從未有人提過這個問題，我被告知這是一個異常現象。我們會等待調查結果。」

報道指，這次地陷相信與地下礦場有關，因為在公園下約52米有一個石灰礦場。營運礦場的公司已將事故上報聯邦礦業安全與健康管理局，封閉受影響的區域，有待專家檢查礦井安全，他們會跟市政府合作，盡快安全解決問題，減低事故對社區的影響。