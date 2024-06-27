世界盃外圍賽｜亞洲區18強賽國足與日本澳洲同組 直接出線機會微
撰文：普利森
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2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈，即18強分組抽籤，於香港時間周四（27日）下午舉行，18支球隊被分成6個等級，國足為第5級並被分到C組，與日本、澳洲、沙特阿拉伯同組。
A組
伊朗、卡塔爾、烏茲別克、阿聯酋、吉爾吉斯、朝鮮
B組
韓國、伊拉克、約旦、阿曼、巴勒斯坦、科威特
C組
日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林、中國、印尼
亞洲區第三圈賽制：
三組球隊踢雙循環主客制，每組頭兩名直接晉級2026世界盃決賽周。第三及第四名則會進入第四圈，合共6支球隊力爭餘下2.5席。
亞洲區第四圈（決出2個世界盃決賽周席位）
在第三圈18強賽取得小組第三、四名的6支球隊晉級第四圈，爭取餘下2.5個席位。6支球隊會分為兩組，在中立場踢單循環，每組首名直接晉級2026世界盃決賽周。餘下的0.5席，就由兩組的次名爭奪。
亞洲區第五圈（決出0.5個世界盃決賽周席位）
第四圈的兩支小組次名球隊，爭奪亞洲區最後0.5個席位。他們會踢主客兩場，勝方會代表亞洲出戰洲際附加賽，再跟其他洲份的代表爭入決賽周。
國足陷死亡之組？
內地不少媒體都認為，國足今次抽到「死亡之組」。首先日本是亞洲排名最高國家，澳洲、沙特也分別是第二及第三級球隊中，排名最高球隊；第四級別中，同屬C組的巴林則是最低一隊。
與日本、澳洲及沙特這三支世界盃常客同組，國足想要爭奪前兩名直接晉級不太現實，而這三支強敵必然有一隊會失落此資格，所以正常情況下，國足只能力爭第四名。
對比起阿聯酋，巴林實力確稍遜一籌，國足與他們歷史上曾交手2次，均握手言和，與巴林的賽果將為能否晉級關鍵；中國同樣曾對過2次印尼，錄1勝1和佔據優勢，但後者近年進步不少，也非容易應付。
國足首輪賽事將為9月5日作客對日本。