歐國盃｜格魯吉亞取首勝締歷史名利雙收　億萬富翁派錢谷士氣

格魯吉亞在歐國盃經歷夢幻一夜，兩球淨勝有C朗拿度坐鎮的葡萄牙，取得史上首勝，更順利出線16強。格魯吉亞創下歷史，當地億萬富翁兼前總理伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）為了表揚一眾國家英雄，宣布大派3000萬格魯吉亞拉里（約港幣8200萬）獎金，若然再爆冷淘汰西班牙的話，獎金更會翻兩翻。



歐國盃｜格魯吉亞字母哥成大贏家 91秒閃電建功賽後再獲偶像球衣

基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）與米卡達捷（Georges Mikautadze）各建一功，格魯吉亞兩球淨勝葡萄牙，取得歐國盃決賽周史上首場勝仗，同時憑最佳第三名出線，寫下格魯吉亞足球的歷史一頁。

格魯吉亞眾將頓時成為國家英雄，當地億萬富翁伊萬尼什維利立即派錢，獎勵一眾國家隊成員，宣布大派3000萬格魯吉亞拉里的獎金，一旦格魯吉亞在周日（30日）深夜的16強再創歷史，爆冷淘汰西班牙的話，這名富翁承諾再派多3000萬拉里，相信再晉級的話，他會繼續派錢。重賞之下必有勇夫，伊萬尼什維利鼓勵眾將為國家隊再締歷史，同時感激他們令「格魯吉亞夢」延續下去。

格魯吉亞近年與西班牙交手7次，僅勝一場，兩軍在歐國盃外圍賽同組，西班牙兩戰全勝，其中一次更大勝7：1，看來格魯吉亞要兩倍獎金亦甚有難度。

格魯吉亞擊敗葡萄牙，寫下當地足球的新一頁。（Getty Images）

伊萬尼什維利（右）。（資料圖片／Getty Images）

歐國盃2024｜24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐國盃2024直播賽程時間表 NowTV直播全部51場 ViuTV免費播5場