劍擊亞錦賽｜男子花劍四強中港大戰　梁千雨神勇仍以一劍飲恨

亞洲劍擊錦標賽周四（27日）上演男子花劍和女子佩劍的團體賽事，男子花劍港隊在四強與中國鬥得燦爛，互有領先下終以44：45一劍之差敗陣。女子佩劍隊則八強止步，與獎牌無緣。



港隊男子花劍名單：蔡俊彥、張家朗、崔浩然、梁千雨

港隊女子佩劍名單：歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄

亞錦男子花劍團體賽，港隊在16強輪空後，8強以45：30輕取中華台北，鎖定獎牌。

男子花劍港隊亞錦賽成員：張家朗、梁千雨、崔浩然、蔡俊彥。（FIE）

男子花劍港隊四強大戰中國

港隊對中國初段落後，全靠小將梁千雨表現神勇，面對中國隊主將莫梓維單節取下8分，一度追成22：22平手；之後雙方比分一路緊咬，千雨再度上場為港隊取得35：32的3分優勢。

蔡俊彥出場將優勢擴大至40：35，最後一輪由張家朗跟莫梓維大鬥法。莫梓維豪取10分逆轉賽事，港隊終以44：45一劍之差飲恨，無緣決賽。

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張家朗「守尾門」力戰仍負日本

港隊落入第三、四名賽面對另一強敵日本，張家朗、梁千雨合力取得10：6優勢，惟之後被日本後來居上，一路落後，張家朗「守尾門」出場時港隊落後34：40，「香港劍神」盡力打出一波7：5，港隊仍以41：45的4分之差敗陣。

日本隊成為賽事季軍，港隊即使落敗得第四名，由於賽事設有雙銅牌制，因此仍獲得銅牌。

女子佩劍港隊亞錦賽成員：薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄、歐倩瑩。（FIE）

女子佩劍團體賽，港隊派出歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄上陣，在16強輪空下直入8強。

港隊在8強對哈薩克，朱詠翹、歐倩瑩率先出場取得10：9些微優勢，之後薛雅齊被對手Anastassiya GULIK打出一段6：2令形勢逆轉，哈薩克另一劍手Karina DOSPAY繼而在歐倩瑩身上獲得5：2，港隊被拉開至落後6分。

尾段港隊被拋離至28：40，為港隊打最後一輪的朱詠翹力追下，在對手Aigerim SARYBAY身上狂取12分，可惜為時已晚，港隊以40：45敗陣，無緣四強。