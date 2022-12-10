壘球世界盃｜香港U12小將4強不敵捷克　周日再鬥新加坡爭季軍

香港U12壘球隊今日（12月10日）出戰男、女子混合世界盃4強，面對捷克以1：16見負，明天再鬥新加坡爭奪季軍。



港隊在首日小組賽曾以0：10不敵捷克，今日在4強再遇這支東歐球隊，陳樂希擔任先發投手，一局上力保不失，取得好開始。惟一局下他們未能得分，二局上更被捷克狂轟12分，落後0：12。不過這班「港壘小孩」未有言棄，陳靖於三局上為港隊破蛋，最終港隊輸1：16。

明天季軍戰，港隊再遇新加坡，他們昨日在最後一場分組賽以7：6險勝。

壘球｜U12世界盃香港隊險勝新加坡 小將徐遠卓投足5局兼取2分

U12香港壘球隊出戰世界盃，4強不敵捷克。（WBSC圖片）