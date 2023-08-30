杭州亞運︱壘球港隊成員為夢想辭工　實力懸殊只求盡做：目標上壘

香港女子壘球隊即將出戰下月舉行的杭州亞運會，港隊屆時將遇上日本、中華台北兩支勁敵，球員與教練均認為，在對方身上能夠安打、上壘已經完成目標。

然而即使明知實力懸殊，港隊成員為參賽仍不惜辭工，只為追一個亞運夢。



女子壘球自1990年起成為亞運項目，港隊直至上屆雅加達亞運才首度參賽，惟最終未能取得一勝，在7隊中包尾。

今屆杭州亞運參賽隊數增至8隊，分兩組打單循環，每組首兩名晉身超級循環賽爭獎牌；最後兩名則改打名次賽。港隊被分配與亞運五連霸的日本、上屆銀牌得主中華台北及新加坡同組。

女子壘球港隊會見傳媒，在記招上獲授旗。（袁志浩攝）

與日台同組實力懸殊 總教練：能安打已算勁

來自日本的港隊總教練大島田留港已廿載，他執掌港隊亦踏入第13年，一口流利廣東話的他認為，球隊對小組最弱的新加坡不容有失，「一定要『𡁻』，上兩星期到台灣集訓，輸了給新加坡，但都是自己失誤多，改善了就沒大問題。」

然而他坦承，球隊跟日、台實力太懸殊，可以做的實在不多，「日本失誤率僅得零點零幾，就算我們打到，她們也封到，打一、兩個安打就算勁。對台灣我們會嘗試得分，也減少失分，避免因分差太大而中段比賽。」

港隊三名教練均來自日本，總教練大島田（中）十分鬼馬。（袁志浩攝）

隊員為亞運辭工：一切也值得

隊長之一的梁芷茵就指，港隊面對強敵，只能做好自己，「該『接』該『殺』的盡做，目標是上壘。以往我們多靠對手犯錯而上壘，但8月的集訓更多是憑自己實力安打，算是對努力的一個肯定。」

梁芷茵透露，自己打算在亞運後退役，但現階段只把想法放在心中，避免想太多而影響表現。另一隊長黃楚曦則稱，「亞運就是亞運，之後的事之後先算」，包括她在內的至少3名隊員，都特別為參加亞運而辭工或拒絕全職工作。

港隊兩名隊長梁芷茵（左）與黃楚曦（右）。（袁志浩攝）

以黃楚曦為例，30歲的她本有一份文職，但後來修讀運動治療課程，完成後至今已有一年都沒全職工作，一周僅有一至兩日兼職教波，預留時間練習。

她不違言只得僅僅維持生計，「只係食到飯囉」，但認為犧牲都是值得的，「人生無幾多次去亞運，始終年紀不小，要珍惜還可以有心去拚搏的時間。幸好家人沒給我壓力，即使因練習而很少見，他們也不介意。」

女子壘球港隊今屆亞運首戰就會遇上日本，比賽於9月26日紹興棒（壘）球文化中心上演。

香港女子壘球隊亞運名單：



陳曉欣、陳家怡、陳穎琛、陳依琳、趙澆慰、許啟茵、賴穎思、林佩君、劉曉君、劉雪汶、羅卓楹、羅慧德、梁芷茵、盧泳恩、龐叡芝、黃楚曦、袁婧怡

