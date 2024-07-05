巴黎奧運｜中華台北60人名單　「舉重女神」「國民女友」力爭獎牌

中華台北公布巴黎奧運名單，共派出60位選手參賽，包括上屆奪金的「舉重女神」郭婞淳、上屆銀牌「柔道男神」楊勇緯及上屆銅牌「國民女友」羅嘉翎。羽毛球老將戴資穎亦最後一屆參加奧運，力爭獎牌，而林昀儒、莊智淵及鄭怡靜等就會在乒乓球項目爭取佳績。



中華台北隊「舉重女神」郭婞淳上屆勇奪冠軍。（Getty Images）

中華台北派出26男34女參加巴黎奧運，共60名運動員，其中23人首次出戰奧運。中華台北會參加16個大項，其中射擊的運動員最多，有8人。乒乓球、羽毛球、射箭及拳擊各有6人參與。

「柔道男神」楊勇緯是上屆銀牌得主。（Getty Images）

中華台北的代表團人數達212人，運動科學人員從上屆的25人大增至58人，包括16名物理治療師及運動防護員，10名運動心理諮商人員、3名情蒐、3名體能訓練師、2名營養師等。代表團會由7月17日起陸續出發往巴黎，最早啟程的是射箭隊。

羅嘉翎上屆奧運勇奪銅牌，並靠1.84米高的模特兒身材，加上甜美臉蛋，獲得「國民女友」的外號。（Getty Images）

上屆東京奧運，中華台北創歷屆佳績，取得2金4金6銅，其中「舉重女神」郭婞淳勇奪金牌，另一面金牌由羽毛球男雙組合李洋/王齊麟奪得。在今屆巴黎奧運，郭婞淳、戴資穎、林郁婷、楊勇緯及羅嘉翎等，都有力爭取獎牌。

羅嘉翎是上屆銅牌得主。（Getty Images）

舉重：

郭婞淳：女子59公斤級

陳玟卉：女子71公斤級

方莞靈：女子49公斤級

羽毛球：

周天成：男單

戴資穎：女單

李洋：男雙

王齊麟：男雙

葉宏蔚：混雙

李佳馨：混雙

戴資穎將最後一次出戰奧運。（Getty Images）

體操：

唐嘉鴻：單槓

丁華恬：平衡木

射箭：

湯智鈞：男單、男團

戴宇軒：男單、男團

林子翔：男單、男團

雷千瑩：女單、女團

邱意晴：女單、女團

李彩綺：女單、女團

拳擊：

賴主恩：男子輕次中量級（63.5公斤級）

甘家葳：男子輕中量級（71公斤級）

黃筱雯：女子雛量級（54公斤級）

林郁婷：女子羽量級（57公斤級）

吳詩儀：女子輕量級（60公斤級）

陳念琴：女子次中量級（66公斤級）

射擊：

楊昆弼：男子不定向飛靶

李孟遠：男子定向飛靶

田家榛：女子25米手槍

吳佳穎：女子25米手槍

林怡君：女子不定向飛靶

劉宛渝：女子不定向飛靶

劉恆妤：女子10米氣手槍

余艾玟：女子10米氣手槍

柔道：

楊勇緯：男子60公斤級

林真豪：女子48公斤級

連珍羚：女子57公斤級

乒乓球：

林昀儒：男單、男團、混雙

高承睿：男單、男團

莊智淵：男團

鄭怡靜：女單、女團

簡彤娟：女單、女團

陳思羽：女團、混雙

田徑：

林昱堂：男子跳遠

彭名揚：男子400米跨欄

楊俊瀚：男子200米

張博雅：女子100米

網球：

謝淑薇：女雙

曹家宜：女雙

詹皓晴：女雙

詹詠然：女雙

跆拳道：

羅嘉翎：女子57公斤級

游泳：

王冠閎：男子200米蝶泳

韓安齊：女子200米混合泳

高爾夫球：

俞俊安：男子個人

潘政琮：男子個人

錢珮芸：女子個人

徐薇凌：女子個人

獨木舟：

吳少璿：男子K-1

賴冠傑：男子C1-1000米

張筑涵：女子K-1

劍擊：

陳弈通：男子個人花劍

霹靂舞：

孫振：男子個人