巴黎奧運．風帆︱馬君正負長洲人使命爭牌　鄭清然追夢全因菲比斯

滑浪風帆港隊今屆由鄭清然及馬君正參與巴黎奧運男子及女子iQFOiL項目，在全新板種跟賽制下，兩人均以獎牌為目標。



巴黎奧運滑浪風帆項目過往四屆的RS：X轉用新板種iQFOiL，賽制也有變動，7月28日至8月1日的預賽，每日有4場比賽，港隊總教練陳敬然表示，假如當日風勢較小，會以「Sprint Slalom（競速迴旋賽）」形式作賽；如風勢較大，則維持傳統的場地賽模式，而8月1日最後一場比賽，則會是可長達60至90分鐘的「馬拉松」耐力賽。

8月2日則為獎牌賽，選手此前累積的分數會清零。當中預賽第四至第十名會落入半準決賽，爭奪兩個準決賽席位。兩位晉級者會再與預賽第二、第三名爭奪兩個決賽席位，在最終戰與直入決賽的預賽第一名爭金。

港隊今屆由鄭清然（左四）及馬君正（右三）參賽。（黃寶瑩攝）

而在這種新賽制下，陳敬然相信年輕選手更勝一籌，因此對分別24及26歲的鄭清然與馬君正來說，是機大於危，「速滑賽只比賽約4分鐘，考驗起步、反應與速度，港隊更有利，而根據過去10年數據，每年7月平均每周有4日半細風，至少1日大風，所以可以期待港隊的表現。」

滑浪風帆港隊總教練陳敬然。（黃寶瑩攝）

馬君正勝在夠大膽 背負「長洲人的使命」

杭州亞運銀牌得主馬君正近一個半月均在比賽地點法國馬賽訓練，昨晚才剛返港，一臉倦容的她在當地正是訓練起步為主，並測試各種器材。她表示當地環境不錯，風向多變，比賽難度高，但仍會爭取打入獎牌賽為目標。「只要在預賽取得前十進入獎牌賽，什麼事都有機會發生，大家機會平等，都可以拿第一。做運動員就是要搏盡無悔，希望平常心面對，給大家帶來驚喜。」

馬君正首度出戰奧運。（黃寶瑩攝）

陳敬然形容馬君正無懼新板種的速度、勇往直前。這位女生2016年在台灣比賽時，即使颱風逼近仍堅持出海練習，結果被吹斷的帆桿打中跌落海，慶幸她在流血下保持清醒，用盡最後一口氣與求生意志游回岸邊，傷口終縫了17針。「我比起正常女仔大膽，果斷決定、變陣都是優勢。」馬君正淡定地說，她指即使發生該次意外，自己仍沒有怕水、繼續滑下去，已足證勇氣。

馬君正自言個人優勢是「大膽」。（黃寶瑩攝）

而其實馬君正能夠首戰奧運，也源於「大膽」。她在上屆東京奧運提早退出選拔，把握時間接觸與適應新板種，終獲得回報。

對於奧運，她興奮又期待，坦言已等了這次機會廿年，「由李麗珊（1996年阿特蘭大奧運金牌）開始，知道她很犀利，便想跟隨她的步伐。」她和家人數年前搬入「風之后」的出生地長洲，笑言今屆要背負「長洲人的使命」，「爸爸說我要記住自己是長洲人，長洲人不會太差，香港有前人做過奇蹟，對自己要有信心。」

馬君正首要目標是打入預賽前十。（黃寶瑩攝）

鄭清然因菲比斯燃點奧運夢 望不再蝦碌做好準備

至於在杭州亞運摘銅的男將鄭清然，被陳敬然指看似緊張，但往往發揮出色。這位奧運「初哥」亦承認，「不緊張代表不在意，表現反而會更差。」他不時會接受體院心理學家的輔導排解情緒，在比賽前調整心態，但慶幸自己仍視滑浪風帆為興趣，「想開一點，不要只想成績，否則很難享受。我不想把運動員變做返工，每天我都很渴望起身落水、周圍走、訓練、見隊友。」

鄭清然仍享受滑浪風帆帶來的樂趣。（黃寶瑩攝）

自滑浪風帆於1984年洛杉磯奧運被列入比賽項目，港隊連續11屆奧運都能派出運動員角逐，然而鄭清然在今年4月才落實資格，承受過萬一「斷纜」的壓力，他明白一切得來不易。

他透露奧運夢源於2008年贏得8金的美國「水神」菲比斯，「看到原來有這樣厲害的運動員，想親自踏上舞台去見識。」

鄭清然一直渴望踏上奧運健台。（黃寶瑩攝）

可是除了要踏上頒獎台，他更希望自己能有充分準備，「我本身是『甩漏』的人，很多『蝦碌』，曾經比賽忘記戴專用錶，要教練或隊友支援。奧運是成長的里程碑，希望今屆做好本份，展示我在處事、心態上的成長。」鄭清然今晚便會出發至馬賽備戰，馬君正則待至今月9日才啟程，兩人會留在當地直至完成奧運。

鄭清然希望踏上奧運頒獎台。（黃寶瑩攝）

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